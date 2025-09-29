Sauna Programs in Debrecen – September 29, 2025 – October 5, 2025

Sauna Masters:
- 2025.09.29. Monday – Éva Boldog, Tamás Farkas
- 2025.09.30. Tuesday – Tamás Farkas, Alexandra Cseke
- 2025.10.01. Wednesday – Private event
- 2025.10.02. Thursday – Kata Szathmári, Éva Boldog, Júlia Császár – Ladies’ Day
- 2025.10.03. Friday – Tamás Farkas, András Botos
- 2025.10.04. Saturday – Season Opening Sauna Marathon
- 2025.10.05. Sunday – Season Opening Sauna Marathon
|
Monday – Friday
|
Programs (750HUF/program/person)
|
Intensity
|
18:00
|
Master sauna
|
Relaxing relaxation
|
♦
|
18:40
|
Master sauna
|
Refresh program
|
♦
|
19:20
|
Master sauna
|
Good night!
|
♦♦
|
Saturday – Sunday
|
Programs (750HUF/program/person)
|
Intensity
|
16:00
|
Master sauna
|
Relaxing aromas
|
♦
|
17:00
|
Master sauna
|
Aromatic relaxation
|
♦
|
18:00
|
Master sauna
|
Refresh program
|
♦♦
|
19:00
|
Master sauna
|
Good night!
|
♦♦♦