Sauna Programs in Debrecen – September 29, 2025 – October 5, 2025

Wellness
Bácsi ÉvaLeave a Comment on Sauna Programs in Debrecen – September 29, 2025 – October 5, 2025

Sauna Masters:

  1. 2025.09.29. Monday – Éva Boldog, Tamás Farkas
  2. 2025.09.30. Tuesday – Tamás Farkas, Alexandra Cseke
  3. 2025.10.01. Wednesday – Private event
  4. 2025.10.02. Thursday – Kata Szathmári, Éva Boldog, Júlia Császár – Ladies’ Day
  5. 2025.10.03. Friday – Tamás Farkas, András Botos
  6. 2025.10.04. Saturday – Season Opening Sauna Marathon
  7. 2025.10.05. Sunday – Season Opening Sauna Marathon

 

Monday – Friday

Programs (750HUF/program/person)

Intensity

18:00

Master sauna

Relaxing relaxation

18:40

Master sauna

Refresh program

19:20

Master sauna

Good night!

♦♦

 

Saturday – Sunday

Programs (750HUF/program/person)

Intensity

16:00

Master sauna

Relaxing aromas

17:00

Master sauna

Aromatic relaxation

18:00

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:00

Master sauna

Good night!

♦♦♦

Related Posts

Aquaticum Sauna World, 12-18 December

Sauna Programs between 24 April and 30 April, 2023.

Bácsi Éva

Aquaticum Sauna World, 4-10 February

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *