Pampering Sauna Programs in the Sauna World, 26 October – 1 November

Programs of the Aquaticum Sauna World for 26 October – 1 November

26 October, Monday 300 HUF/program/person Sauna master Intensity 17:00 Mester szauna Relaxing aromas – peeling Tímea Végh, Sándor Végh ♦ 18:00 Mester szauna Aromatic relaxation ♦ 18:40 Mester szauna Refreshing potting ♦♦ 19:20 Mester szauna Good night! ♦♦♦ 27 October, Tuesday 300 HUF/program/person Sauna master Intensity 17:00 Mester szauna Realxing aromas – peeling Éva Boldog, Balázs Hornyák ♦ 18:00 Mester szauna Aromatic relaxation ♦ 18:40 Mester szauna Refreshing potting ♦♦ 19:20 Mester szauna Good night! ♦♦♦ 28 October, Wedensday 300 HUF/program/person Sauan master Intensity 17:00 Mester szauna Relaxing aromas – peeling Katalin Szathmári, Alexandra Cseke ♦ 18:00 Mester szauna Aromatic relaxation ♦ 18:40 Mester szauna Refreshing potting ♦♦ 19:20 Mester szauna Good night! ♦♦♦ 29 October, Thursday 300 HUF/program/person Sauna master Intensity 17:00 Mester szauna Relaxing aromas – peeling Katalin Szathmári, Alexandra Cseke ♦ 18:00 Mester szauna Aromatic relaxation ♦ 18:40 Mester szauna Refreshing potting ♦♦ 19:20 Mester szauna Good night ♦♦♦ 30 October, Friday 300 HUF/program/person Sauna master Inentsity 17:00 Mester szauna Relaxing aromas – peeling Éva Boldog, Tímea Pongrácz ♦ 18:00 Mester szauna Aromatic relaxation ♦ 18:40 Mester szauna Refreshing potting ♦♦ 19:20 Mester szauna Good night! ♦♦♦ 31 October, Saturday 400 HUF/program/person Sauna master Intensity Halloween Sauna Marathon 1 November, Sunday 400 HUF/program/person Sauna master Intensity Halloween Sauna Marathon

—–