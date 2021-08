E.ON informs the public that due to modernization works, a power outage is expected in Hajdúböszörmény on August 12 (Thursday) from 8 am to 6 pm due to low-voltage network intervention at the following locations.

– Nefelejcs utca 1-49. and 2-50. number

– Külső-Hadházi utca 5-9. and Emmaus Home for the Elderly

– Pálnagy Zsigmond utca 2-28 and 1 / a (pharmacy, doctor’s office)

– Budai Nagy Antal utca number 1 (internet tower opposite number 2)

debreceninap.hu