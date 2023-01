On January 20, 2023 (Friday) from 09:00 a.m. to 1:00 p.m., a water outage is expected on the following Debrecen streets due to drinking water pipeline repair and junction reconstruction.

Pitypang u., Pipacs u., Boglárka u., Galagonya u., Jósa Miklós u., Gábor Sillye u. (upwards from Felsőjózsai utca), Felsőjózsai u., Rózsástelep u., Elek u., Rózsavölgyi u., Deák Ferenc u., Alkotás u., Nyáry Pál u.

Due to the water outage, Debreceni Vízmű Zrt. asks for the public’s understanding.

debreceninap.hu