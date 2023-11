In Debrecen, works continue at the intersection of Sámsoni út and Diadal utca.

For this reason, from November 21 until the end of the works, buses 19 and 23 traveling in the direction of Vincellér utca/Doberdó utca will use the diversion route Lovas utca – Kard utca – Júlia-telep – Kard utca – Lovas utca – Sámsoni út.

Due to the diversion, buses 19 and 23 will not touch the Tőr and Diadal utca stops, DKV Zrt informed.

(DKV)