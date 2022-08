From Thursday to Sunday evening, wine and jazz play the main role in Debrecen, around Békás Lake.

On the first day of the festival, BLATT, the Dr. Peller Jazzband, the Kalmár Zoltán Quartet, .jaXon, the Mohácsi Benjámin Trio, the Péter Szendőfi Fusion Jam, the Emma Nagy Quintet, the Richter Ambrus Quartet and the Baló Projekt “Acoustics ” entertained the audience.