Instead of trams, buses run on weekends in Debrecen

Due to Debrecen’s efforts to save electricity, tram services on lines 1 and 2 will be suspended during weekends starting on Saturday, January 14. Instead of trams, passengers are transported by tram replacement buses marked 1V and 2V. The buses replacing the trams will not reach the Piac utca pedestrian zone, DKV announced.

This is how the timetable for tram replacements works on the weekends:

Valid: January 14, 2023, until withdrawn, every weekend.

Route of the 1V tram replacement bus:

Nagyállomás – Petőfi tér – Piac utca – Kossuth utca – Burgundia utca – Rákóczi utca – Hunyadi János utca – Péterfia utca – Bem tér – Simonyi út – Pallagi út – Ady Endre út – Nagyerdei körút – Simonyi út – Bem tér – Péterfia utca – Hunyadi János utca – Rákóczi utca – Burgundia utca – Kossuth utca – Piac utca – Petőfi tér – Nagyállomás

Stops of the 1V tram replacement bus:

Nagyállomás (bus 10 boarding point), Petőfi tér, Piac utca, Csokonai Theater, Burgundia utca, Rákóczi utca, Kálvin tér (temporary stop), Eötvös utca (temporary stop), Bem tér (temporary stop), Weszprémy utca (temporary stop ), Nagyerdei körút (temporary stop), Aquaticum (Ady Endre út – temporary stop), Klinikai Központ Nagyerdei Campus, University (tram stop), Medgyessy walk (tram stop), Andaházi utca (temporary stop), Bem tér (temporary stop), Honvéd utca (temporary stop), Kálvin tér, Burgundia utca, Csokonai Theater, Little Temple, Petőfi tér, Nagyállomás (trolley bus stop)

Missing stops: Városháza, Kossuth tér, Aquaticum, Szent Anna utca (in the direction of Nagyállomás)

2V tram replacement bus route:

Nagyállomás – Petőfi tér – Piac utca – Széchenyi utca – Tisza István utca – Nagy Imre utca – Csemete utca – Dózsa György utca – Nádor utca – Thomas Mann utca – Mikszáth Kálmán utca – Békessy Béla utca – Böszörményi út – Doberdó utca – Kartács utca – Békessy Béla utca – Mikszáth Kálmán utca – Thomas Mann utca – Nádor utca – Dózsa György utca – Csemete utca – Nagy Imre utca – Tisza István utca – Széchenyi utca – Piac utca – Petőfi tér – Nagyállomás

The stops of the 2V tram replacement buses:

Nagyállomás (bus 10 boarding point), Petőfi tér, Piac utca, Debrecen Törvényszék, Tisza István utca, Hatvan utca, Csemete utca, Dózsa György utca, Nádor utca, Szent László Greek Catholic High School, DAB Headquarters, Mikszáth Kálmán utca (temporary stop) , Csokonai Vitéz Mihály High School (temporary stop), Békessy Bélasy utca, Árpád Vezér Primary School, Doberdó utca (external stop), Csokonai Vitéz Mihály High School, Károlyi Mihály utca (temporary stop), DAB Headquarters, Szent László Greek Catholic High School, Dózsa György utca .

Missing stops: Városháza, Kossuth tér, Kálvin tér, Kölcsey Központ (Hunyadi János utca), Szent Anna utca (in the direction of Nagyállomás)

In order to avoid overcrowding, please also use the 10, 10A, and 10Y routes on the route Nagyállómás – Egyetem – Doberdó utca.

Official timetables:

1V TRAM REPLACEMENT SCHEDULE

2V TRAM REPLACEMENT SCHEDULE

debreceninap.hu