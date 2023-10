Road construction works are being carried out at the end of Elek utca and Rózsavölgy utca. Therefore, on Friday, October 06 and Monday, October 09, 2023, between 08:00 and 17:00, buses 34 and 34A will be running on a diversion route.

Detour route for buses 34 and 34A: Original route – Elek utca – Bondorhát utca – Rózsavölgy utca – original route Missing stops: Elek utca 147, Felsőjózsa, Rózsavölgy utca 175, Rózsavölgy utca 133. (DKV)