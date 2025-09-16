Due to film shooting, several bus routes are diverted around Egyetem Square

On Tuesday, September 16, 2025, film shooting will take place at several locations, which will also affect public transport. Between 16:10 and 16:30, filming will take place at Egyetem Square and on the section between Bolyai Street, Egyetem Square, and Sestakert Street, therefore buses 10, 10Y, 12, 13, 22, 23, 23Y, 24, 51E, and 73 may experience delays of a few minutes.
Between 16:40 and 17:00, filming will take place on the section between Ady Endre Road, Gyula Benczúr Street, and Nagyerdei Boulevard, therefore bus 22 will operate on a diverted route via Klinikai Központ – Nagyerdei Boulevard – Hadházi Road – Gyula Benczúr Street – Cemetery main gate, while bus 24 will operate on a diverted route via Cemetery main gate – Gyula Benczúr Street – Hadházi Road – Nagyerdei Boulevard – Klinikai Központ.
