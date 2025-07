Campus Festival 2025 – Full program by day and stage

Tens of thousands of visitors are expected at Debrecen’s biggest summer event, Campus Festival, taking place from July 16 to 20, 2025 in the familiar setting of Nagyerdei Park. As always, the festival promises a diverse and colorful lineup, offering over 250 live concerts across 21 different stages, featuring everything from beloved Hungarian acts to global superstars.

Beyond music, the festival also includes theatre, literature, art, community spaces, and family-friendly programs, ensuring memorable experiences for all age groups.

The 2025 lineup is especially strong on the international front: the Debrecen crowd will be treated to performances by Jason Derulo, The Chainsmokers, John Newman, The Dandy Warhols, and Life Of Agony—all of whom are making their Campus Festival debut, boosting the event’s international prestige.

Naturally, top Hungarian artists will also take the stage, including Halott Pénz, Bagossy Brothers Company, ByeAlex és a Slepp, Majka, Dzsúdló, Tankcsapda, and Ganxsta Zolee és a Kartel—the latter returning in their original lineup, a rare and highly anticipated performance.

Ticket info available here.

Campus Festival 2025 – detailed program

Wednesday, July 16

Metal-Sheet Nagyszínpad

17:00–17:45 Dánielfy

18:15–19:30 Manuel

20:00–21:15 Dzsúdló

21:45–23:00 Desh

Körút Nagyszínpad

18:00–19:00 6363

19:30–20:30 Co Lee Live Band

21:00–22:15 Pogány Induló

22:45–00:00 Krúbi

Debreceni Egyetem Színpad

18:00–18:50 Nagy Bogi

19:20–20:20 ajsa luna

20:50–22:00 L.L. Junior Live

22:30–23:40 BSW és a GANG

00:15–00:45 Retro Tanszék: Josh és Betti

Metal-Sheet Beat Stage

19:00–19:45 cibi

20:00–20:45 Balkan VIP

21:00–21:45 NKS

22:00–22:45 Mikee Mykanic

23:15–00:15 Hundred Sins DJ Set

00:30–01:44 Beat Stage Party: CIGGI

01:45–02:59 Beat Stage Party: Náksi Attila

03:00–04:00 Beat Stage Party: DJ PÉGÉ

MBH Bank Rock Aréna

17:00–17:45 Dream of Insomnia

18:15–19:15 Tortuga

19:45–20:55 Depresszió

21:30–22:40 Road

23:15–00:25 Lazarvs

CATL Lighthouse Stage

17:15–18:05 Kinopuskin

18:45–19:50 Sziámi AndFriends

20:30–21:35 Pál Utcai Fiúk

22:15–23:20 Hiperkarma

00:00–01:15 Ivan and The Parazol

KOCSI.HU Színpad

19:30–20:35 Liana

21:15–22:20 Sena DagaDub

23:15–00:20 SHAKALAB (ITA)

01:00–02:00 Pannonia Allstars Ska Orchestra (P.A.S.O.)

Egyetem tér – Unipass Színpad

15:00–17:59 Színpadon az EGYETEM

18:00–18:35 Dumaszínház: Szabó Balázs Máté

19:00–19:45 PG Csoport

20:15–21:00 Menyhárt Jenő & Gyenge Lajos

21:30–22:30 Vecsei H. Miklós és a QJÚB

23:00–23:45 Beretka Ádám

00:15–01:00 Andalgó

Made in Debrecen x Hangfoglaló Színpad

15:00–15:40 Butterbros

16:10–16:50 Buggz Bunny

17:20–18:00 Malamo & Fodor

18:30–19:10 Hodi Kiabál

19:40–20:20 Bíró Olivér

20:50–21:30 Kertekalatt

22:00–22:40 Árnyéknyúl

23:10–23:50 Oiee

00:20–01:00 NLP

01:30–02:10 toldyuuso

Pepsi Music HALL

20:00–21:59 DJ Bíró

22:00–22:59 XXL Night: Anthon

23:00–23:59 XXL Night: Stephen

00:00–00:59 XXL Night: Mateo & Spirit

01:00–01:59 XXL Night: Budai

02:00–02:59 XXL Night: Gaga

03:00–03:59 XXL Night: Németi

04:00–05:00 XXL Night: Sanfranciscobeat

Forest Underground

18:00–18:59 DJ blck

19:00–19:59 Genghis

20:00–20:59 R3KT

21:00–21:59 Ruszalka & LSD

22:00–22:59 Ragazzo & Midnightcøøk

23:00–23:59 Rozalina & Gingershot

00:00–00:59 ü999 & brsz

01:00–01:59 Mateosz & Arees

02:00–02:59 Cøldy & Tribz

03:00–04:00 Bømbera & Kartzheimer

Rádió 1 – Soproni Stage

20:00–20:59 Hamvai PG

21:00–21:59 Lotfi Begi

22:00–22:59 Loving Arms

23:00–23:59 Yamina

00:00–00:59 JoerJunior

01:00–01:59 Regán Lili

02:00–02:59 Bricklake

03:00–04:00 Purebeat

Unicum Bár

23:40–01:00 Rezidens DJ: Juhász Laci

01:00–02:15 DJ Leslie P.

02:15–04:00 Rezidens DJ: Juhász Laci

Jim Beam Bár

20:00–23:00 Bemelegítés: Monster Pie

23:00–02:00 Rock Disco by DJ Tinder

02:00–04:00 DJ Orvos Gyuri

MOL Mercarius Garden

18:00–20:00 Ungvári

20:00–23:00 Jay Kid b2b Tokai

23:00–23:30 Németi

23:30–00:30 Rakonczai

00:30–02:00 Németi

02:00–04:00 Stephen

H2O Kultpince

17:30–18:30 Méliusz délutánok

19:00–20:00 Jázmin

22:00–23:00 Horváth Nóra – Oláh Balázs: BÁL

Thursday, July 17

Metal-Sheet Nagyszínpad

17:00–17:45 Fish!

18:15–19:30 Ganxsta Zolee és a Kartel Original

20:00–21:15 Tankcsapda

21:45–23:00 John Newman (UK)

Körút Nagyszínpad

18:00–19:00 Fiúk

19:30–20:30 Csaknekedkislány

21:00–22:15 Beton.Hofi

22:45–00:00 Carson Coma

Debreceni Egyetem Színpad

18:00–18:50 Solére

19:20–20:20 Sub Bass Monster

20:50–22:00 Irie Maffia 20

22:30–23:40 Punnany Massif

00:15–00:45 Retro Tanszék: Animal Cannibals

Metal-Sheet Beat Stage

19:00–19:45 Gently Da Spittah

20:00–20:45 Éberkóma

21:00–21:45 Lil Frakk

22:00–22:45 KKevin

23:15–00:01 Mirror Glimpse

00:30–01:45 Beat Stage Party: Koósz Milán

01:45–02:59 Beat Stage Party: PIXA

03:00–04:00 Beat Stage Party: DJ PÉGÉ

MBH Bank Rock Aréna

17:00–17:45 L1

18:15–19:15 Tornóczky All Access

19:45–20:55 Bikini

21:30–22:40 Lord

23:15–00:25 Leander Kills

CATL Lighthouse Stage

17:15–18:05 Jules War

18:45–19:50 Saya Noé

20:30–21:35 Amilost (NOR)

22:15–23:20 Kolibri

00:00–01:15 Platon Karataev

KOCSI.HU Színpad

19:30–20:35 Bordó Sárkány

21:15–22:20 The Riverside Soul

23:15–00:20 Marót Viki és a Nova Kultúrzenekar

01:00–02:00 Los Orangutanes

Egyetem tér – Unipass Színpad

15:00–17:59 Színpadon az EGYETEM

18:00–18:35 Dumaszínház: Hajdú Balázs

19:00–19:45 Debreceni Citerazenekar

20:15–21:00 biankahaidu

21:30–22:30 Palya Bea – Lisztes Jenő Duó

23:00–23:45 Nóvé Soma & ifj. Csoóri Sándor

00:15–01:00 Dj Bootsie Trió

Made in Debrecen x Hangfoglaló Színpad

15:00–15:40 Leuctra

16:10–16:50 Lowlanders

17:20–18:00 Sixpack

18:30–19:30 Android + Impact

19:50–20:30 Rius & The Band

20:50–21:30 Neonhal

22:00–22:40 Hollywoodoo

23:10–23:50 Wyrfarkas

00:20–01:00 Bypass of Anger

01:30–02:10 Closure

Pepsi Music HALL

20:00–20:59 Jodeb warmup session: Barni B2B Páfrány

21:00–21:59 Jodeb warmup session: Meduzah

22:00–22:59 Jodeb warmup session: Half to Twelve

23:00–23:59 The Etiket pres.: Paralich

00:00–00:59 The Etiket pres.: Diana Hassan

01:00–01:59 The Etiket pres.: Sikztah

02:00–02:59 The Etiket pres.: Mzperx

03:00–03:59 The Etiket pres.: Technokool X Akác

04:00–05:00 The Etiket pres.: Blue Advance

Forest Underground

18:00–18:59 Muzvio

19:00–20:29 DRJ

20:30–22:00 Due Giorni

22:00–23:29 Forest Bump pres.: EULEN

23:30–01:00 Forest Bump pres.: Noel b2b DannyP

01:00–02:29 Forest Bump pres.: Antique & T:Maniak

02:30–04:00 Forest Bump pres.: Mirmur

Rádió 1 – Soproni Stage

20:00–20:59 Kollár

21:00–21:59 Hamvai PG

22:00–22:59 Stadium X

23:00–23:59 Bárány Attila

00:00–00:59 Metzker Viktória

01:00–01:59 JoerJunior

02:00–02:59 Willcox

03:00–04:00 Purebeat

Unicum Bár

23:40–01:00 Rezidens DJ: Juhász Laci

01:00–02:15 DJ Radnai

02:15–04:00 Rezidens DJ: Juhász Laci

Jim Beam Bár

20:00–23:00 Bemelegítés: DJ Orvos Gyuri

23:00–02:00 HeadBang by DJ ELF

02:00–04:00 Monster Pie Party

MOL Mercarius Garden

18:00–20:00 Balasq B2B Molerio

20:00–22:00 Tommy V

22:00–23:00 Stephen

23:00–00:30 Németi feat. Jász Andris (szaxofon)

00:30–02:00 DJ Lauer

02:00–03:00 James Cole

03:00–04:00 Jay Kid

Friday, July 18

Metal-Sheet Nagyszínpad

17:00–17:50 JC Stewart (UK)

18:20–19:30 Margaret Island

20:00–21:10 Bagossy Brothers Company

21:35–22:45 Halott Pénz

23:10–00:25 The Chainsmokers (USA)

Körút Nagyszínpad

18:00–19:00 egy5egy

19:30–20:30 Esti Kornél

21:00–22:15 Quimby

22:45–00:00 30Y

Debreceni Egyetem Színpad

18:00–18:50 Quest Brass Band

19:20–20:20 HENN

20:50–22:00 Nótár Mary

22:30–23:40 Wellhello

Metal-Sheet Beat Stage

19:00–19:45 WXLFLESS

20:00–20:45 FRANKO

21:00–21:45 Bongor

22:00–23:00 Sisi

23:30–00:30 Bëlga

00:45–04:00 NECC PARTY

MBH Bank Rock Aréna

17:00–17:45 Omega Diatribe

18:15–19:15 Leukémia

19:45–20:55 Down For Whatever

21:30–22:40 Life of Agony (USA)

23:15–00:25 AWS

CATL Lighthouse Stage

17:15–18:05 Máklikőr

18:45–19:50 Cserihanna

20:30–21:35 The Dandy Warhols (USA)

22:15–23:20 Blahalouisiana

00:00–01:15 Analog Balaton

KOCSI.HU Színpad

19:30–20:30 Szélműves

21:10–22:10 Rézeleje Fanfárosok

22:45–23:50 Zuboly

00:25–01:30 DelaDap (AUT)

02:00–03:00 Kale Lulugyi

Egyetem tér – Unipass Színpad

15:00–17:59 Színpadon az EGYETEM

18:00–18:35 Dumaszínház: Ács Fruzsina

19:00–19:45 Skylar

20:15–21:00 Sárközi Dina

21:30–22:30 Gájer Bálint

23:00–23:45 Molnár Tamás akusztik

00:15–01:00 Hangácsi Márton

Made in Debrecen x Hangfoglaló Színpad

15:00–15:40 Dykema Zsófi

16:10–16:50 40days

17:20–18:00 Hinta LOW

18:30–19:10 Temesi Blanka

19:40–20:20 L.A. Suzi

20:50–21:30 Swim Swim Naked

22:00–22:40 Dominiqa Savah

23:10–23:50 Villő

00:20–01:00 Sierra Delta

01:30–02:10 Lenkke_

Pepsi Music HALL

20:00–20:59 Be Massive pres.: Somazed

21:00–22:14 Be Massive pres.: Avika

22:15–23:29 Palo Canto Live

23:30–00:59 Nils Hoffmann live (GER)

01:00–02:29 Be Massive pres.: Peter Makto

02:30–03:59 Be Massive pres.: Metha

04:00–05:00 Be Massive pres.: Chriss Ronson

Forest Underground

18:00–19:29 Minuszbalaton b2b Tsukigumor

19:30–20:59 Sav-Bázis 30 pres.: Best Ablak

21:00–22:29 Sav-Bázis 30 pres.: RNS

22:30–23:59 Sav-Bázis 30 pres.: Crimson

00:00–01:29 Sav-Bázis 30 pres.: Route 8

01:30–02:59 Sav-Bázis 30 pres.: Maron

03:00–04:00 Sav-Bázis 30 pres.: Zsupi X Tshabee

Rádió 1 – Soproni Stage

20:00–20:59 DJ Junior

21:00–21:59 Cooky

22:00–22:59 Willcox

23:00–23:59 Lotfi Begi

00:00–00:59 Regán Lili

01:00–01:59 Yamina

02:00–02:59 Newik

03:00–04:00 Christopher

Unicum Bár

23:40–01:00 Rezidens DJ: Juhász Laci

01:00–02:15 HELLDANCE

02:15–04:00 Rezidens DJ: Juhász Laci

Jim Beam Bár

20:00–23:00 Bemelegítés: Monster Pie

23:00–02:00 Kottaterasz Party

02:00–04:00 Total Breakdown Modern Metal Party

MOL Mercarius Garden

18:00–20:00 Balasq B2B Molerio

20:00–22:00 Jay Kid b2b Tokai

22:00–00:00 Anthon

00:00–01:29 Németi feat. Farkas Izsák (hegedű)

01:30–03:00 Nigel Stately

03:00–04:00 Stephen

H2O Kultpince

17:30–18:30 Méliusz délutánok

19:30–20:30 Diogenész

21:30–23:44 Szatiriázis – Házibuliszínház

23:45–00:45 Csokonai Színészzenekar

Saturday, July 19

Metal-Sheet Nagyszínpad

17:00–17:50 Moriones

18:20–19:30 T. Danny

20:00–21:10 ByeAlex és a Slepp

21:35–22:45 Majka

23:10–00:25 Jason Derulo (USA)

Körút Nagyszínpad

18:00–19:00 Hűvös

19:30–20:30 Anna and the Barbies

21:00–22:15 Vad Fruttik

22:45–23:59 Parno Graszt

Debreceni Egyetem Színpad

18:00–18:50 SunCity Brass

19:20–20:20 Mehringer

20:50–22:00 Nagy Feró és a Beatrice

22:30–23:40 Korda György és Balázs Klári

00:15–00:45 Retro Tanszék: Dévényi Tibi bácsi

Metal-Sheet Beat Stage

19:00–19:45 Lekvárherceg

20:00–20:45 Vini

21:00–21:45 Filo Live

22:00–22:45 Bruno & Spacc

23:15–00:15 Ekhoe

00:30–02:59 Beat Stage Party

03:00–05:00 Beat Stage Party: DJ PÉGÉ

MBH Bank Rock Aréna

17:00–17:45 KnockOut – Kolozsvár

18:15–19:15 Cooltourstar

19:45–20:55 Moby Dick

21:30–22:40 Ossian

23:15–00:25 Zorall

CATL Lighthouse Stage

17:15–18:05 kristoaf

18:45–19:50 Lóci Játszik

20:30–21:35 Szűcs Krisztián / Krézi Srác 25

22:15–23:20 Péterfy Bori & Love Band

00:00–01:15 Aurevoir.

KOCSI.HU Színpad

19:30–20:30 Boyongó

21:10–22:10 Kacaj

22:45–23:50 Duckshell

00:25–01:30 Óperentzia

02:00–03:00 Szatmár Banda

Egyetem tér – Unipass Színpad

15:00–17:59 Színpadon az EGYETEM

18:00–18:35 Dumaszínház: Fülöp Viktor

19:00–19:45 Street Sixteen

20:15–21:00 NOIRA

21:30–22:30 Szőke Nikoletta sings Ella Fitzgerald

23:00–23:45 Zian Jazz Planet Feat Jéger Dorottya

00:15–01:00 Jazzbois

Made in Debrecen x Hangfoglaló Színpad

15:00–15:40 Háromnegyed

16:10–16:50 PontEz

17:20–18:00 GirlFactory

18:30–19:10 Loophia

19:40–20:20 Stone Sober

20:50–21:30 kisbetűs ünnepnapok

22:00–22:40 NANANA

23:10–23:50 girlhood

00:20–01:00 Felső Tízezer

01:30–02:10 Soviet Monday

Pepsi Music HALL

20:00–20:59 Debrec’N’Bass pres.: Enbébi

21:00–21:59 Debrec’N’Bass pres.: Lead

22:00–22:59 Next Level X pres.: Noservice

23:00–23:59 Next Level X pres.: Maddow

00:00–00:59 Next Level X pres.: Gemcamp

01:00–01:59 Next Level X pres.: Dublic

02:00–02:59 Next Level X pres.: Flux Pavilion (UK)

03:00–03:59 Next Level X pres.: KeyOne b2b Schomey

04:00–05:00 Next Level X pres.: Kramola

Forest Underground

18:00–19:29 UnTheGround

19:30–20:59 OhNO!

21:00–22:59 Unexpected Frequencies pres.: Mirrørmask

23:00–00:29 Unexpected Frequencies pres.: DTNB. B2B Thomas Borza

00:30–02:29 Unexpected Frequencies pres.: Schmidt & Zsíros

02:30–04:00 Unexpected Frequencies pres.: Dirty Ice

Rádió 1 – Soproni Stage

20:00–20:59 Pullmaxx

21:00–21:59 Antonyo

22:00–22:59 Cooky

23:00–23:59 Lotfi Begi

00:00–00:59 Yamina

01:00–01:59 Jauri

02:00–02:59 Loving Arms

03:00–04:00 DJ Junior

Unicum Bár

23:40–01:00 HIFI Torony: Dj Talaj feat MCKele

01:00–02:00 K-OSZ Disco

02:00–04:00 Rezidens DJ: Juhász Laci

Jim Beam Bár

20:00–23:00 Bemelegítés: Monster Pie

23:00–02:00 DJ Gonda Jr.

02:00–04:00 Monster Pie Party

MOL Mercarius Garden

18:00–20:00 Balasq B2B Molerio

20:00–22:00 Jay Kid b2b Tokai

22:00–00:00 Stephen

00:00–01:00 Anthon

01:00–02:30 Shangri-La Experience

02:30–04:00 Németi feat. Oláh Anti (konga)

H2O Kultpince

17:30–18:30 Méliusz délutánok

19:00–20:00 Nem Petőfiné

21:00–22:00 A szerencsejátékos

22:30–23:30 Újhelyi Kinga és a Trio Consort