Aquaticum Sauna World, 20-26 January

Program of the Aquaticum Sauna World for 20-26 January

20 January Monday – Sauna masters: Tímea Végh and Sándor Végh (Tickets: 300 HUF/program/person)

18.00: Relax

18.40: Epic dream

19.20: Viking

21 January, Tuesday – Sauna masters: Éva Boldog and Balázs Hornyák (Tickets: 300 HUF/program/person)

18.00: Relax

18.40: Calming aromas

19.20: Good night!

22 January, Wednesday – Sauna masters: Kata Szathmári and Donát Szűcs (Tickets: 300 HUF/program/person)

18.00: Relax

18.40: Cedars

19.20: Good night!

23 January, Thursday – WOMEN ONLY! (Tickets: 300 HUF/program/person)

18.00: A little relax

18.40: Tihany lavender peeling

19.20: Tea afternoon

24 January, Friday – Sauna masters: Éva Boldog and Alexandra Cseke (Tickets: 300 HUF/program/person)

18.00: Relax

18.40: Spicy scents

19.20: Good night!

25 January, Saturday – Tickets: 400 HUF/program/person

11:00 Mester szauna Good morning Debrecen! Tímea Végh, Alexandra Cseke, Donát Szűcs 13:00 Gőzkabin Herbal peeling 16:00 Mester szauna Smoke & relax 17:00 Mester szauna Cerdars 18:00 Mester szauna Winter scents 19:00 Mester szauna Good night, Debrecen…

26 January, Sunday – Tickets: 400 HUF/program/person