Sauna Programs in Debrecen – March 16, 2026 – March 22, 2026

Bácsi Éva
  1. 2026.03.16. Monday – Farkas Tamás, Fazekas Sándor, Szalai Kinga, Császár Júlia
  2. 2026.03.17. Tuesday – Szathmári Kata, Hornyák Balázs, Botos András
  3. 2026.03.18. Wednesday – Farkas Tamás, Botos András
  4. 2026.03.19. Thursday – Kovács Tímea, Papp Bernadett – Women’s Day “On the Path of the Soul”
  5. 2026.03.20. Friday – Szathmári Kata, Botos András
  6. 2026.03.21. Saturday – Szathmári Kata, Botos András
  7. 2026.03.22. Sunday – Császár Júlia, Békési Erik

Monday – Friday

Programs (800 HUF/program/person)

Intensity

17:00

Master sauna

Soothing Aromas – Peeling

18:00

Master sauna

Aromatic Relaxation

18:40

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:20

Master sauna

Good night!

♦♦♦

 

Saturday – Sunday

Programs (800 HUF/program/person)

Intensity

11:00

Master sauna

Aromatic Relaxation

14:00

Steam Cabin

Peeling

16:00

Master sauna

Smoke Ritual

17:00

Master sauna

Soothing Aromas – Peeling

♦♦

18:00

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:00

Master sauna

Good night!

♦♦♦

(aquaticum.hu)

Related Posts

Aquaticum Sauna World, 20-26 May

Aquaticum Sauna World, 17-23 December

Aquaticum Sauna World, 5-11 February

