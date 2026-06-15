Sauna programs in Debrecen – June 8, 2026 – June 14, 2026

Wellness
Bácsi ÉvaLeave a Comment on Sauna programs in Debrecen – June 8, 2026 – June 14, 2026
  1. 2026.06.08 – monday – Farkas Tamás, Fejes Balázs
  2. 2026.06.09 – tuesday – Kovács Tímea, Farkas Tamás
  3. 2026.06.10 – wednesday – Nagy Letícia, Botos András
  4. 2026.06.11 – thursday – Szathmári Kata, Békési Erik
  5. 2026.06.12 – friday – Békési Erik, Szathmári Kata
  6. 2026.06.13 – saturday – Farkas Tamás, Szathmári Kata
  7. 2026.06.14 – sunday – Békési Erik, Farkas Tamás

 

Monday – Friday

Programs (800 HUF/program/person)

Intensity

18:00

Master sauna

Calming aromas

18:40

Master sauna

Refresh program

19:20

Master sauna

Good night!

♦♦♦

 

Saturday – Sunday

Programs (800 HUF/program/person)

Intensity

16:00

Master sauna

Calming aromas

17:00

Master sauna

Aromatic relaxation

18:00

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:00

Master sauna

Good night!

♦♦♦

Related Posts

Mészáros Hotel is set to open in April

Bácsi Éva

Sauna programs – October 24, 2022 – October 30, 2022

Bácsi Éva

Aquaticum Sauna World, 27 May – 2 June

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *