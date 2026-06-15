Sauna programs in Debrecen – June 8, 2026 – June 14, 2026

- 2026.06.08 – monday – Farkas Tamás, Fejes Balázs
- 2026.06.09 – tuesday – Kovács Tímea, Farkas Tamás
- 2026.06.10 – wednesday – Nagy Letícia, Botos András
- 2026.06.11 – thursday – Szathmári Kata, Békési Erik
- 2026.06.12 – friday – Békési Erik, Szathmári Kata
- 2026.06.13 – saturday – Farkas Tamás, Szathmári Kata
- 2026.06.14 – sunday – Békési Erik, Farkas Tamás
|
Monday – Friday
|
Programs (800 HUF/program/person)
|
Intensity
|
18:00
|
Master sauna
|
Calming aromas
|
♦
|
18:40
|
Master sauna
|
Refresh program
|
♦
|
19:20
|
Master sauna
|
Good night!
|
♦♦♦
|
Saturday – Sunday
|
Programs (800 HUF/program/person)
|
Intensity
|
16:00
|
Master sauna
|
Calming aromas
|
♦
|
17:00
|
Master sauna
|
Aromatic relaxation
|
♦
|
18:00
|
Master sauna
|
Refresh program
|
♦♦
|
19:00
|
Master sauna
|
Good night!
|
♦♦♦