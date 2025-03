Made in Debrecen: 192 bands to perform at 9 venues – here’s the program

On March 29, as part of the Made in Debrecen Festival, audiences can enjoy concerts at nine different venues, featuring 192 bands and a total of 645 musicians.

Ifiház Rocksuli stage

10.00-10.20 Maximus

10.40-11.00 Kobrafuzz

11.20-11.40 TOXIN

12.00-12.20 Darkness Eaters

12.40-13.00 Closure

13.20-13.40 White Hearts

14.00-14.20 Tüske

14.40-15.00 Project hatebreeder

15.20-15.40 Dream of Insomnia

16.00-16.20 Bearfood

16.40-17.00 Kabinláz

17.20-17.40 Túloldal

18.00-18.20 Spleen

18.40-19.00 Ktulu

19.20-19.40 Leuctra

20.00-20.20 MEMORAT

20.40-21.00 MOLTO

21.20-21.40 Bypass of Anger

22.00-22.20 Heartkiller

22.40-23.00 Bad Habit

23.20-23.40 Midnight Sun

00.00-00.20 PULSE.

00.40-01.00 The Number of the East

Ifiház Galéria stage

10.00-10.20 Heavy Brains

10.40-11.00 MBRockBand

11.20-11.40 Molnàr Erika

12.00-12.20 Énekelj Stúdió Pop Stars

12.40-13.00 ROVER zenekar

13.20-13.40 Gyártásközi Hulladék

14.00-14.20 Lady & the Tramps

14.40-15.00 Sound Garage

15.20-15.40 Keepers

16.00-16.20 Főnix Rock Band

16.40-17.00 X-Tender

17.20-17.40 Buggz Bunny

18.00-18.20 Yulius25

18.40-19.00 Divent. Akusztik

19.20-19.40 Neonhal

20.00-20.20 Random Choices (Brno / CZ)

20.40-21.00 Matchboys Trió

21.20-21.40 Hodi Kiabál

22.00-22.20 Rius & The Band

22.40-23.00 Panoptikum (Brno / CZ)

23.20-23.40 saxQart

00.00-00.20 Quest

00.40-01.00 Bérletszünet

01.00-02.00 Monster Pie Party

Incognito stage

10.00-10.20 Nagy Bogi

10.40-11.00 Gidnim’Rém (solo)

11.20-11.40 No Cable Acoustic

12.00-12.20 nincs kilincs

12.40-13.00 softbloom

13.20-13.40 Magyar Máté

14.00-14.20 A Kutya meg a Nő

14.40-15.00 Attic Attempt

15.20-15.40 Water Signs

16.00-16.20 Head on Collision

16.40-17.00 Næz

17.20-17.40 Novemberek

18.00-18.20 Valahány zenekar

18.40-19.00 Kertekalatt

19.20-19.40 Lovas Juci és a Frász

20.00-20.20 Iceboyz

20.40-21.00 Error Tienes

21.20-21.40 Them Swithcheroos (Brno / CZ)

22.00-22.20 LJUBLJANA

22.40-23.00 Soviet Monday

23.20-23.40 VAN zenekar

00.00-00.20 Árnyéknyúl

00.40-01.00 Jaffa68

Bakelit stage

10.00-10.20 Homály Banda

10.40-11.00 Pipacs

11.20-11.40 Last Minute

12.00-12.20 Ms Marta

12.40-13.00 Twenty-six

13.20-13.40 Rögtön Jövök

14.00-14.20 KebelBarátok

14.40-15.00 Örvény

15.20-15.40 Millennial Falcon

16.00-16.20 Szilágyi Ági

16.40-17.00 Czifra Balázs

17.20-17.40 Swimclass

18.00-18.20 Debreceni Citerazenekar

18.40-19.00 Kitti&Marci akusztik jazz duó

19.20-19.40 Kinka

20.00-20.20 Erdős Fruzsi akusztik

20.40-21.00 FunDead

21.20-21.40 KAIKO

22.00-22.20 Balázs-Földi Virág

22.40-23.00 Tres Hombres Kanapé Boys Band

23.20-23.40 Dorogi Laci

00.00-00.20 AcousticDuo

DESZ24 stage

10.00-10.20 Tortuga

10.40-11.00 Koriander

11.20-11.40 Frances Farmer

12.00-12.20 Eszti & Áron duó

12.40-13.00 Turning To Myself

13.20-13.40 Side Track

14.00-14.20 Garázs

14.40-15.00 Eticat

15.20-15.40 RECKLESS

16.00-16.20 Bones of Helene

16.40-17.00 Cetaphobia

17.20-17.40 Huncut Pónik

18.00-18.20 Karc

18.40-19.00 Majd Kiderül Kvartett

19.20-19.40 Mutatis Mutandis

20.00-20.20 Csönd SE

20.40-21.00 Bíró Olivér

21.20-21.40 REDA.

22.00-22.20 TRIDENT

22.40-23.00 Wyrfarkas

23.20-23.40 Sentient Protocol

00.00-00.20 BoobStorm

00.40-01.00 Girlfactory

SIKK stage

10.00-10.20 BLUES from HELL

10.40-11.00 Desired

11.20-11.40 Damage Done

12.00-12.20 MINA

12.40-13.00 Cruises

13.20-13.40 Elek-zenekar

14.00-14.20 Lowlanders

14.40-15.00 Plaster

15.20-15.40 Extrasystole

16.00-16.20 President

16.40-17.00 Jericho

17.20-17.40 Purplemind

18.00-18.20 The Blue Shift

18.40-19.00 Öreg halász és a tenger

19.20-19.40 Betonlégy

20.00-20.20 Acousteria

20.40-21.00 Black Sabbath Tribute

21.20-21.40 HOBO BILL BAND

22.00-22.20 BLUES SHUFFLE

22.40-23.00 Trouble Time

23.20-23.40 Chrome Rt.

00.00-00.20 DC/79

00.40-01.00 vÉLETlen

Spontán Bár stage

10.00-10.20 Szakaszhatár

10.40-11.00 Énekelj Stúdió Pop Stars+

11.20-11.40 PergamenWalls

12.00-12.20 Oxymoron

12.40-13.00 Háromnegyed

13.20-13.40 VANNIVAN

14.00-14.20 ClouDave

14.40-15.00 Malamó & FODOR (live band)

15.20-15.40 Maci Da’ Vvibe

16.00-16.20 SIPI és Oli

16.40-17.00 BUBEEE X T.MATTHEW

17.20-17.40 EMP

18.00-18.20 PublicAno

18.40-19.00 Noise Flow

19.20-19.40 TOM

20.00-20.20 MC Ezeregyszáz

20.40-21.00 BASE Gang

21.20-21.40 YNGSAD

22.00-22.20 40 Days

MODEM stage

10.00-10.20 Debreceni Perka Klub

10.40-11.00 Jág Csirkuló Kamarazenekar

11.20-11.40 Folk You!

12.00-12.20 szilu

12.40-13.00 Random Characters

13.20-13.40 Kaleidoscopy Projekt

14.00-14.20 Tolvaj

14.40-15.00 San Marco

15.20-15.40 Hárman

16.00-16.20 Vajda István bárzongorista

16.40-17.00 Mood Swing

17.20-17.40 FLAF Project

18.00-18.20 Hello XYZ

18.40-19.00 The Black Cat

19.20-19.40 Dr.Kondor & Prof Csere

20.00-20.20 Lyuhász Lyácint Bt

20.40-21.00 hintaLOW

21.20-21.40 3colors

22.00-22.20 dj goodbye

Stay Beer Bar stage

11.00-11.50 Due Giorni

11.50-12.40 Luiz Kowalsky

12.40-13.30 merø

13.30-14.20 UnTheGround

14.20-15.10 DRJ

15.10-16.00 MUZVIO

16.00-16.50 OhNO!

16.50-17.40 MΣO CULPA

17.40-18.30 RNS

18.30-19.20 MND

19.20-20.10 Best Ablak

20.10-21.00 Enbébi

21.00-21.50 Debrec’N’Bass

21.50-22.40 Ű999

22.40-23.30 MIDNIGHTCØØK

23.30-00.20 Ragazzo

(Debreceni Nap)