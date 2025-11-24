Planned water network flushing in Debrecen – Temporary pressure fluctuations expected

The Water Network Operations Department of Debreceni Vízmű Zrt. will carry out network flushing operations on the Debrecen public drinking water network to ensure operational safety and maintain water quality. During the technical intervention, pressure fluctuations and water turbidity may occur in the affected areas. The work will take place from 22:00 to 04:00.

Schedule and Affected Streets:

Monday, 24 November 2025
Gázvezeték u., Téglás u., Pásztor u., Kismarja u., Halász u., Kanális u., Tégláskert u., Horgász u., Csoroszlya u., Balaton u., Varsa u., Vasútoldal, Zörgőfű u., Tócópart u., Lóskúti u., Hámfa u., Gyeplő u., Kantár u., Kecskerágó u., Árvalányhaj u., Bojtorján u.

Tuesday, 25 November 2025
Budai Nagy Antal u., Szenczi Molnár Albert u., Thúry András u., Szárazi Ferenc u., Mák u., Dézsi András u., Ruyter u., Bólyai u., Mikszáth Kálmán u., Poroszlay u., Martonfalvi u., Békéssy Béla u., Hatvani István u.

Wednesday, 26 November 2025
Füredi út, Sínai Milós u., Dózsa György u., Hortobágy u., Gyergyó u., Borsos u., Mátyás Király u., Jánosi u., Magyari u., Vőfély u., Keresszegi út, Kisfaludy u., Sámsoni út

Thursday, 27 November 2025
Honvéd u., Ibolya u., Ifjúság u., Serház u., Ókút u., Vida u., Nyár u., Egyetem sugárút, Kincseshegy u., Ligettér, Kurucz u., Hodászi Lukács u., Bálint Pap u., Görög u., Kálmáncsehi u.

Friday, 28 November 2025
Simonyi u., Balassy Bálint u., Csanak József u., Lisznyai u., Laktanya u., Bemtér, Senyei Oláh u., Fonatos u., Csonka u.

