Aquaticum Sauna World, 30 December – 5 January

Program of the Aquaticum Sauna World for 30 December – 5 January

Monday, 30 December – Tickets: 300 HUF/person/program

11:00 Mester szauna Timi: Morning chiling Tímea Végh, Éva Boldog, Alexandra Cseke 14:30 Gőzkabin Timi: Herbal Peeling 16:00 Mester szauna Szandi: Flower garden 17:00 Mester szauna Évi: Sound of silence 18:00 Mester szauna Szandi: Airway fresh 19:00 Mester szauna Évi: Good night

Tuesday, 31 December – Tickets: 300 HUF/person/program

11:00 Mester szauna Timi: Morning chilling Tímea Végh, Éva Boldog, Alexandra Cseke 13:00 Gőzkabin Évi: Herbal Peeling 15:00 Mester szauna Évi: Piano Dream 16:00 Mester szauna Timi: Love is in the air 17:00 Mester szauna Szandi: Latin-show 18:00 Mester szauna Évi & Szandi: Goodbye 2019.

Wednesday, 1 January 2020 – Tickets: 300 HUF/person/program

11:00 Mester szauna Happy New Year! – Cleansing relax Tímea Végh, Kata Szathmári, Donát Szűcs 14:30 Gőzkabin Herbal peeling 16:00 Mester szauna Scents of the forest 17:00 Mester szauna I love Rock n’roll 18:00 Mester szauna Ciao Italy 19:00 Mester szauna Good night Debrecen!

Thursday, 2 January – Tickets: 300 HUF/person/program

18:00 Mester szauna Relax Kata Szathmári, Donát Szűcs 18:40 Mester szauna Friday refreshment 19:20 Mester szauna Good night!

Friday, 3 January – Tickets: 300 HUF/person/program

16:00 Mester szauna Smoke & relax Éva Boldog, Alexandra Cseke 18:40 Mester szauna Invigorating scents 19:20 Mester szauna Good night!

Saturday, 4 January – 400 HUF/person/program

11:00 Mester szauna Good morning Debrecen! Éva Boldog, Donát Szűcs 14:30 Gőzkabin Herbal peeling 16:00 Mester szauna Scents of the forest 17:00 Mester szauna I love Rock n’roll 18:00 Mester szauna Ciao Italy 19:00 Mester szauna Good night Debrecen

Sunday, 5 January – 400 HUF/person/program