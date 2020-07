Aquaticum Sauna World – 20-26 July

Program of the Aquaticum Sauna World for 13-19 July

20 July, Monday – Sauna masters: Tímea Végh and Sándor Végh (Tickets: 300 HUF/program/person)

18.00: Relax

18.40: Epic dream

19.20: Viking

21 July, Tuesday – Sauna masters: Éva Boldog and Alexandra Cseke (Tickets: 300 HUF/program/person)

18.00: Relaxing aromas

18.40: Fairy forest

19.20: Good night!

22 July, Wednesday – Sauna masters: Gábor Tapolcai and Éva Boldog (Tickets: 300 HUF/program/person)

18.00: Relax

18.40: Mint dream

19.20: Good night!

23 July, Thursday – Sauna masters: János Orendi and Kata Szathmári (Tickets: 300 HUF/program/person)

18.00: Heavenly spheres

18.40: My home, my home

19.20: Good night Debrecen

24 July, Friday – Sauna masters: Donát Szűcs and Alexandra Cseke (Tickets: 300 HUF/program/person)

18.00: Relax time

18.40: Citrus mix

19.20: Party Time

25 July, Saturday – Tickets: 400 HUF/program/person

16:00 Mester szauna Weekend vibes Donát Szűcs, Éva Boldog 17:00 Mester szauna Girl Power 18:00 Mester szauna Summertime 19:00 Mester szauna Good night Debrecen!

26 July, Saturday – Tickets: 400 HUF/program/person