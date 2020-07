Aquaticum Sauna World – 27 July – 2 August

Program of the Aquaticum Sauna World for 27 July – 2 August

27 July, Monday – Sauna masters: Tímea Végh and Sándor Végh (Tickets: 300 HUF/program/person)

18.00: Relax

18.40: Epic dream

19.20: Viking

28 July, Tuesday – Sauna masters: János Orendi and Alexandra Cseke (Tickets: 300 HUF/program/person)

18.00: Eastern relax

18.40: Magic of the Orient

19.20: Good night!

29 July, Wednesday – Sauna masters: Gábor Tapolcai, Anikó Tapolcai and Alexandra Cseke (Tickets: 300 HUF/program/person)

18.00: Levander cloud

18.40: Spice magic

19.20: Summer party

30 July, Thursday – WOMEN ONLY! (Tickets: 300 HUF/program/person)

18.00: Heavenly spheres

18.40: Herbal dream

19.20: Sweet honey

31 July, Friday – Sauna masters: Kata Szathmári and Tímea Pongrácz (Tickets: 300 HUF/program/person)

18.00: Island of silence

18.40: Hotel Menthol

19.20: Party Time

1 August, Saturday – Tickets: 400 HUF/program/person

16:00 Mester szauna Smoke & relax Alexandra Cseke, Éva Boldog, János Orendi 17:00 Mester szauna Summer time 18:00 Mester szauna Cuba libre 19:00 Mester szauna Mongolian heart

2 August, Saturday – Tickets: 400 HUF/program/person