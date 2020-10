Aquaticum Sauna World – 5-11 October

Program of the Aquaticum Sauna World for 5-11 October

5 October, Monday – Sauna masters: Tímea Végh and Sándor Végh (Tickets: 300 HUF/program/person)

17.00: Relaxing peeling aromas

18.00: Relax

18.40: Epic dream

19.20: Viking

6 October, Tuesday – Sauna masters: Éva Boldog and Donát Szűcs (Tickets: 300 HUF/program/person)

17.00: Rose skin pampering

18.00: Happy Relax

18.40: Autumn evening

19.20: Good night

7 October, Wednesday – Sauna masters: Éva Boldog, Anikó Tapolcai and Gábor Tapolcai (Tickets: 300 HUF/program/person)

17.00: Relaxing peeling aromas

18.00: Hungarian style

18.40: Let’s freshen up!

19.20: Good night

8 October, Thursday – WOMEN ONLY! Sauna masters: Alexandra Cseke and Tímea Végh (Tickets: 300 HUF/program/person)

17.00: Tea afternoon

18.00: Chamomile dreams

18.40: Honey skin pampering

19.20: Good night!

9 October, Friday – Sauna masters: János Orendi and Alexandra Cseke (Tickets: 300 HUF/program/person)

17.00: Relaxing peeling aromas

18.00: Cedars

18.40: It’s Friyaay!

19.20: Hot moments

10 October, Saturday – Tickets: 400 HUF/program/person

11:00 Mester szauna Good morning! Katalin Szathmári, Tímea Pongrácz, János Orendi 13:00 Mester szauna Rose peeling 16:00 Mester szauna Whispering forest 17:00 Mester szauna Retro Hits 18:00 Mester szauna Girly 19:00 Mester szauna Dream with us!

