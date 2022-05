Sauna programs in Debrecen – May 30, 2022 – June 06, 2022

Summer schedule:

Ordinary pouring order (Monday-Friday) Programs (500 HUF / program / person) Intensity 18:00 Master sauna Relaxing aromas ♦ 18:40 Master sauna Refreshing potting ♦ 19:20 Master sauna Good night! ♦♦ Weekend pouring order (Saturday-Sunday) Programs (500 HUF / program / person) Intensity 16:00 Master sauna Relaxing aromas ♦ 17:00 Master sauna Aromatic relaxation ♦ 18:00 Master sauna Refreshing potting ♦♦ 19:00 Master sauna Good night! ♦♦♦

SAUNA ROOMS:

May 30, 2022 (Monday): Tímea Végh, Sándor Végh

May 31, 2022 (Tuesday): Alexandra Cseke, János Orendi

01/06/2022 (Wednesday): András Botos, due to the change of opening hours, only the program starting at 6 pm will be held

June 2, 2022 (Thursday): Katalin Szathmári, Alexandra Cseke WOMEN’S DAY

June 3, 2022 (Friday): András Botos, Sándor Fazekas

June 4, 2022 (Saturday): Alexandra Cseke, Erik Békési, Sándor Végh

June 5, 2022 (Sunday): András Botos, János Orendi, Edina Drimba, Sándor Végh

06/06/2022 (Monday): Katalin Szathmári, Alexandra Cseke, János Orendi, Edina Drimba WEEKEND RULING

