Sauna Programs in Debrecen – October 6, 2025 – October 12, 2025

Wellness
Bácsi ÉvaLeave a Comment on Sauna Programs in Debrecen – October 6, 2025 – October 12, 2025

Sauna Masters:

2025.10.06. Monday – Éva Boldog, András Botos

2025.10.07. Tuesday – Tamás Farkas, Kata Szathmári

2025.10.08. Wednesday – Tamás Farkas, Kata Szathmári

2025.10.09. Thursday – Éva Boldog, András Botos

2025.10.10. Friday – Éva Boldog, András Botos

2025.10.11. Saturday – Tamás Farkas, Kata Szathmári, Júlia Császár

2025.10.12. Sunday – Kata Szathmári, Erik Békési, Tamás Farkas

 

Monday – Friday

Programs (750HUF/program/person)

Intensity

18:00

Master sauna

Relaxing relaxation

18:40

Master sauna

Refresh program

19:20

Master sauna

Good night!

♦♦

 

Saturday – Sunday

Programs (750HUF/program/person)

Intensity

16:00

Master sauna

Relaxing aromas

17:00

Master sauna

Aromatic relaxation

18:00

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:00

Master sauna

Good night!

♦♦♦

(aquaticum.hu)

Related Posts

Aquaticum Sauna World, 15-22 April

Sauna Programmes 23rd – 27th September

Tóháti Zsuzsa

Aquaticum Sauna World, 13-19 January

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *