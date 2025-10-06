Sauna Programs in Debrecen – October 6, 2025 – October 12, 2025

Sauna Masters:
2025.10.06. Monday – Éva Boldog, András Botos
2025.10.07. Tuesday – Tamás Farkas, Kata Szathmári
2025.10.08. Wednesday – Tamás Farkas, Kata Szathmári
2025.10.09. Thursday – Éva Boldog, András Botos
2025.10.10. Friday – Éva Boldog, András Botos
2025.10.11. Saturday – Tamás Farkas, Kata Szathmári, Júlia Császár
2025.10.12. Sunday – Kata Szathmári, Erik Békési, Tamás Farkas
|
Monday – Friday
|
Programs (750HUF/program/person)
|
Intensity
|
18:00
|
Master sauna
|
Relaxing relaxation
|
♦
|
18:40
|
Master sauna
|
Refresh program
|
♦
|
19:20
|
Master sauna
|
Good night!
|
♦♦
|
Saturday – Sunday
|
Programs (750HUF/program/person)
|
Intensity
|
16:00
|
Master sauna
|
Relaxing aromas
|
♦
|
17:00
|
Master sauna
|
Aromatic relaxation
|
♦
|
18:00
|
Master sauna
|
Refresh program
|
♦♦
|
19:00
|
Master sauna
|
Good night!
|
♦♦♦
(aquaticum.hu)