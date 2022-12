Sauna Programs Between 12th-18th December

Aquaticum is waiting for its visitors for special sauna programs between 12th and 18th December.

Sauna Programs – 2022. december 12th – 2022. december 18th

Winter programs

Weekdays (Monday-Friday) Programs (500 HUF/program/capita) Intensity 17:00 Master sauna Relaxing aromas – peeling ♦ 18:00 Master sauna Aroma relaxation ♦ 18:40 Master sauna Refreshing program ♦♦ 19:20 Master sauna Good night program ♦♦♦ Weekend (Saturday-Sunday) Programs (500 HUF/program/capita) Intensity 11:00 Master sauna Aroma relaxation ♦ 13:00 Steam cabin Peeling ♦ 16:00 Master sauna Steam ritual ♦ 17:00 Master sauna Relaxing aromas – peeling ♦♦ 18:00 Master sauna Refreshing program ♦♦ 19:00 Master sauna Good night program ♦♦♦

SAUNAMASTERS:

2022.12.12.(Monday): Sándor Végh, Tímea Kovács

2022.12.13.(Tuesday): Balázs Hornyák, János Orendi

2022.12.14.(Wednesday): András Botos, Balázs Fejes

2022.12.15.(Thursday): Katalin Szathmári, Edina Drimba Women’s Day

2022.12.16.(Friday): Sándor Fazekas, Alexandra Cseke

2022.12.17-18.(Saturday and Sunday): Sauna marathon

