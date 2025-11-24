Sauna Programs in Debrecen – november 24, 2025 – November 30, 2025

Sauna Masters:

  1. 2025.11.24. Monday – Békési Erik, Botos András
  2. 2025.11.25. Tuesday – Farkas Tamás, Szathmári Kata
  3. 2025.11.26. Wednesday – Farkas Tamás, Botos András, Cseke Alexandra
  4. 2025.11.27. Thursday – Szathmári Kata, Császár Júlia, Kovács Tímea – Ladies’ Day
  5. 2025.11.28. Friday – Botos András, Szathmári Kata
  6. 2025.11.29. Saturday – Boldog Éva, Kórik-Bácsmegi Levente
  7. 2025.10.30. Sunday – Kórik-Bácsmegi Levente, Farkas Tamás

 

Monday – Friday

Programs (750HUF/program/person)

Intensity

17:00

Master sauna

Soothing Aromas – Peeling

18:00

Master sauna

Aromatic Relaxation

18:40

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:20

Master sauna

Good night!

♦♦♦

 

Saturday – Sunday

Programs (750HUF/program/person)

Intensity

11:00

Master sauna

Aromatic Relaxation

14:00

Steam Cabin

Peeling

16:00

Master sauna

Smoke Ritual

17:00

Master sauna

Soothing Aromas – Peeling

♦♦

18:00

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:00

Master sauna

Good night!

♦♦♦

