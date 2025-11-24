Sauna Programs in Debrecen – november 24, 2025 – November 30, 2025

Sauna Masters:
- 2025.11.24. Monday – Békési Erik, Botos András
- 2025.11.25. Tuesday – Farkas Tamás, Szathmári Kata
- 2025.11.26. Wednesday – Farkas Tamás, Botos András, Cseke Alexandra
- 2025.11.27. Thursday – Szathmári Kata, Császár Júlia, Kovács Tímea – Ladies’ Day
- 2025.11.28. Friday – Botos András, Szathmári Kata
- 2025.11.29. Saturday – Boldog Éva, Kórik-Bácsmegi Levente
- 2025.10.30. Sunday – Kórik-Bácsmegi Levente, Farkas Tamás
|
Monday – Friday
|
Programs (750HUF/program/person)
|
Intensity
|
17:00
|
Master sauna
|
Soothing Aromas – Peeling
|
♦
|
18:00
|
Master sauna
|
Aromatic Relaxation
|
♦
|
18:40
|
Master sauna
|
Refresh program
|
♦♦
|
19:20
|
Master sauna
|
Good night!
|
♦♦♦
|
Saturday – Sunday
|
Programs (750HUF/program/person)
|
Intensity
|
11:00
|
Master sauna
|
Aromatic Relaxation
|
♦
|
14:00
|
Steam Cabin
|
Peeling
|
♦
|
16:00
|
Master sauna
|
Smoke Ritual
|
♦
|
17:00
|
Master sauna
|
Soothing Aromas – Peeling
|
♦♦
|
18:00
|
Master sauna
|
Refresh program
|
♦♦
|
19:00
|
Master sauna
|
Good night!
|
♦♦♦
