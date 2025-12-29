Sauna Programs in Debrecen – december 29, 2025 – january 4, 2025

Wellness
Bácsi ÉvaLeave a Comment on Sauna Programs in Debrecen – december 29, 2025 – january 4, 2025

Holiday infusion schedule:

2025.12.29:

Times: 11:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Sauna Masters: Tamás Farkas, András Botos, Erik Békési, Alexandra Cseke

2025.12.30:

Times: 11:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Sauna Masters: Júlia Császár, Tamás Farkas, Tímea Kovács

2025.12.31:

Times: 15:00, 16:00, 17:00 Sauna Masters: Júlia Császár, Kata Szathmári

2026.01.01:

Times: 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Sauna Masters: Kata Szathmári, András Botos

2026.01.02:

Times: 11:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Sauna Masters: András Botos, Júlia Császár, Tímea Kovács

2026.01.03:

Times: 11:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Sauna Masters: Tamás Farkas, Éva Boldog, Tímea Kovács

2026.01.04:

Times: 11:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Sauna Masters: Erik Békési, Tamás Farkas, Kata Szathmári

Monday – Friday

Programs (750HUF/program/person)

Intensity

17:00

Master sauna

Soothing Aromas – Peeling

18:00

Master sauna

Aromatic Relaxation

18:40

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:20

Master sauna

Good night!

♦♦♦

Saturday – Sunday

Programs (750HUF/program/person)

Intensity

11:00

Master sauna

Aromatic Relaxation

14:00

Steam Cabin

Peeling

16:00

Master sauna

Smoke Ritual

17:00

Master sauna

Soothing Aromas – Peeling

♦♦

18:00

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:00

Master sauna

Good night!

♦♦♦

(aquaticum.hu)

Related Posts

Aquaticum Sauna World for 21-27 August

An ice ball cannot be touched by sweaty hands

Sauna Programs between 29 May and 04 June, 2023.

Bácsi Éva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *