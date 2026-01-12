Sauna Programs in Debrecen – January 12, 2026 – January 18, 2026

  1. 2026.01.12 Monday: Botos András, Boldog Éva
  2. 2026.01.13 Tuesday: Szathmári Kata, Boldog Éva
  3. 2026.01.14 Wednesday: Szathmári Kata, Császár Júlia
  4. 2026.01.15 Thursday: Farkas Tamás, Császár Júlia
  5. 2026.01.16 Friday: Botos András, Boldog Éva
  6. 2026.01.17 Saturday: Császár Júlia, Fejes Balázs, Botos András – Thermal & Beer
  7. 2026.01.18 Sunday: Császár Júlia, Boldog Éva

Monday – Friday

Programs (800 HUF/program/person)

Intensity

17:00

Master sauna

Soothing Aromas – Peeling

18:00

Master sauna

Aromatic Relaxation

18:40

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:20

Master sauna

Good night!

♦♦♦

 

Saturday – Sunday

Programs (800 HUF/program/person)

Intensity

11:00

Master sauna

Aromatic Relaxation

14:00

Steam Cabin

Peeling

16:00

Master sauna

Smoke Ritual

17:00

Master sauna

Soothing Aromas – Peeling

♦♦

18:00

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:00

Master sauna

Good night!

♦♦♦

