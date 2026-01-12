Sauna Programs in Debrecen – January 12, 2026 – January 18, 2026

- 2026.01.12 Monday: Botos András, Boldog Éva
- 2026.01.13 Tuesday: Szathmári Kata, Boldog Éva
- 2026.01.14 Wednesday: Szathmári Kata, Császár Júlia
- 2026.01.15 Thursday: Farkas Tamás, Császár Júlia
- 2026.01.16 Friday: Botos András, Boldog Éva
- 2026.01.17 Saturday: Császár Júlia, Fejes Balázs, Botos András – Thermal & Beer
- 2026.01.18 Sunday: Császár Júlia, Boldog Éva
Monday – Friday
Programs (800 HUF/program/person)
Intensity
17:00
Master sauna
Soothing Aromas – Peeling
♦
18:00
Master sauna
Aromatic Relaxation
♦
18:40
Master sauna
Refresh program
♦♦
19:20
Master sauna
Good night!
♦♦♦
Saturday – Sunday
Programs (800 HUF/program/person)
Intensity
11:00
Master sauna
Aromatic Relaxation
♦
14:00
Steam Cabin
Peeling
♦
16:00
Master sauna
Smoke Ritual
♦
17:00
Master sauna
Soothing Aromas – Peeling
♦♦
18:00
Master sauna
Refresh program
♦♦
19:00
Master sauna
Good night!
♦♦♦
