Sauna Programs in Debrecen – February 23, 2026 – March 1, 2026

- 2026.02.23 Monday – Tamás Farkas, Erik Békési
- 2026.02.24. Tuesday – Kata Szathmári, András Botos
- 2026.02.25 Wednesday – Kata Szathmári, Júlia Császár
- 2026.02.26 Thursday – Tamás Farkas, Sándor Fazekas, Kinga Szalai
- 2026.02.27. Friday – Tamás Farkas, Tímea Kovács
- 2026.02.28 Saturday – Tamás Farkas, Anikó Varga, András Botos, Tímea Kovács – Spa Saturday
- 2026.03.01. Sunday – Kata Szathmári, Tímea Kovács
|
Monday – Friday
|
Programs (800 HUF/program/person)
|
Intensity
|
17:00
|
Master sauna
|
Soothing Aromas – Peeling
|
♦
|
18:00
|
Master sauna
|
Aromatic Relaxation
|
♦
|
18:40
|
Master sauna
|
Refresh program
|
♦♦
|
19:20
|
Master sauna
|
Good night!
|
♦♦♦
|
Saturday – Sunday
|
Programs (800 HUF/program/person)
|
Intensity
|
11:00
|
Master sauna
|
Aromatic Relaxation
|
♦
|
14:00
|
Steam Cabin
|
Peeling
|
♦
|
16:00
|
Master sauna
|
Smoke Ritual
|
♦
|
17:00
|
Master sauna
|
Soothing Aromas – Peeling
|
♦♦
|
18:00
|
Master sauna
|
Refresh program
|
♦♦
|
19:00
|
Master sauna
|
Good night!
|
♦♦♦
