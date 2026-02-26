Sauna Programs in Debrecen – February 23, 2026 – March 1, 2026

Wellness
Bácsi ÉvaLeave a Comment on Sauna Programs in Debrecen – February 23, 2026 – March 1, 2026
  1. 2026.02.23 Monday – Tamás Farkas, Erik Békési
  2. 2026.02.24. Tuesday – Kata Szathmári, András Botos
  3. 2026.02.25 Wednesday – Kata Szathmári, Júlia Császár
  4. 2026.02.26 Thursday – Tamás Farkas, Sándor Fazekas, Kinga Szalai
  5. 2026.02.27. Friday – Tamás Farkas, Tímea Kovács
  6. 2026.02.28 Saturday – Tamás Farkas, Anikó Varga, András Botos, Tímea Kovács – Spa Saturday
  7. 2026.03.01. Sunday – Kata Szathmári, Tímea Kovács

Monday – Friday

Programs (800 HUF/program/person)

Intensity

17:00

Master sauna

Soothing Aromas – Peeling

18:00

Master sauna

Aromatic Relaxation

18:40

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:20

Master sauna

Good night!

♦♦♦

 

Saturday – Sunday

Programs (800 HUF/program/person)

Intensity

11:00

Master sauna

Aromatic Relaxation

14:00

Steam Cabin

Peeling

16:00

Master sauna

Smoke Ritual

17:00

Master sauna

Soothing Aromas – Peeling

♦♦

18:00

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:00

Master sauna

Good night!

♦♦♦

(aquaticum.hu)

Related Posts

Sauna Team Debrecen – Sauna night on Friday

Aquaticum Sauna World, 12-18 November

Budapest, Hajdúszoboszló, Eger, Pécs and Hévíz Attract the Most Tourists During the Holidays

Tóháti Zsuzsa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *