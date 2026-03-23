Sauna Programs in Debrecen – March 23, 2026 – March 29, 2026

- 2026.03.23. Monday – Éva Boldog, Sándor Fazekas, Kinga Szalai, Júlia Császár
- 2026.03.24. Tuesday – Tamás Farkas, Kata Szathmári
- 2026.03.25. Wednesday – Tamás Farkas, Kata Szathmári
- 2026.03.26. Thursday – Éva Boldog, Júlia Császár
- 2026.03.27. Friday – Kata Szathmári, Júlia Császár
- 2026.03.28. Saturday – Kata Szathmári, János Òrendi, Edina Drimba, Éva Boldog – Spa Saturday
- 2026.03.29. Sunday – Éva Boldog, Tamás Farkas
|
Monday – Friday
|
Programs (800 HUF/program/person)
|
Intensity
|
17:00
|
Master sauna
|
Soothing Aromas – Peeling
|
♦
|
18:00
|
Master sauna
|
Aromatic Relaxation
|
♦
|
18:40
|
Master sauna
|
Refresh program
|
♦♦
|
19:20
|
Master sauna
|
Good night!
|
♦♦♦
|
Saturday – Sunday
|
Programs (800 HUF/program/person)
|
Intensity
|
11:00
|
Master sauna
|
Aromatic Relaxation
|
♦
|
14:00
|
Steam Cabin
|
Peeling
|
♦
|
16:00
|
Master sauna
|
Smoke Ritual
|
♦
|
17:00
|
Master sauna
|
Soothing Aromas – Peeling
|
♦♦
|
18:00
|
Master sauna
|
Refresh program
|
♦♦
|
19:00
|
Master sauna
|
Good night!
|
♦♦♦