Sauna Programs in Debrecen – June 1, 2026 – May 7, 2026

Wellness
Bácsi ÉvaLeave a Comment on Sauna Programs in Debrecen – June 1, 2026 – May 7, 2026
  1. 2026.06.01. Monday – Tamás Farkas, Erik Békési
  2. 2026.06.02. Tuesday – Kata Szathmári, Júlia Császár
  3. 2026.06.03. Wednesday – Tamás Farkas, Attila Tamási
  4. 2026.06.04. Thursday – Tamás Farkas, Attila Tamási
  5. 2026.06.05. Friday – Júlia Császár, Balázs Fejes
  6. 2026.06.06. Saturday – Júlia Császár, Éva Boldog
  7. 2026.06.07. Sunday – Éva Boldog, Letícia Nagy

Monday – Friday

Programs (800 HUF/program/person)

Intensity

18:00

Master sauna

Calming aromas

18:40

Master sauna

Refresh program

19:20

Master sauna

Good night!

♦♦♦

 

Saturday – Sunday

Programs (800 HUF/program/person)

Intensity

16:00

Master sauna

Calming aromas

17:00

Master sauna

Aromatic relaxation

18:00

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:00

Master sauna

Good night!

♦♦♦

(aquaticum.hu)

Related Posts

Aquaticum Sauna World, 12-18 March

Aquaticum Sauna World, 27 February – 5 March

Aquaticum Sauna World, 9-15 January

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *