Sauna Programs in Debrecen – June 1, 2026 – May 7, 2026

- 2026.06.01. Monday – Tamás Farkas, Erik Békési
- 2026.06.02. Tuesday – Kata Szathmári, Júlia Császár
- 2026.06.03. Wednesday – Tamás Farkas, Attila Tamási
- 2026.06.04. Thursday – Tamás Farkas, Attila Tamási
- 2026.06.05. Friday – Júlia Császár, Balázs Fejes
- 2026.06.06. Saturday – Júlia Császár, Éva Boldog
- 2026.06.07. Sunday – Éva Boldog, Letícia Nagy
|
Monday – Friday
|
Programs (800 HUF/program/person)
|
Intensity
|
18:00
|
Master sauna
|
Calming aromas
|
♦
|
18:40
|
Master sauna
|
Refresh program
|
♦
|
19:20
|
Master sauna
|
Good night!
|
♦♦♦
|
Saturday – Sunday
|
Programs (800 HUF/program/person)
|
Intensity
|
16:00
|
Master sauna
|
Calming aromas
|
♦
|
17:00
|
Master sauna
|
Aromatic relaxation
|
♦
|
18:00
|
Master sauna
|
Refresh program
|
♦♦
|
19:00
|
Master sauna
|
Good night!
|
♦♦♦
(aquaticum.hu)