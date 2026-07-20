Sauna Programs in Debrecen – July 20–26, 2026

- 2026.07.20. Monday – Tamás Farkas, András Botos
- 2026.07.21. Tuesday – Letícia Nagy, András Botos
- 2026.07.22. Wednesday – Kata Szathmári, Letícia Nagy
- 2026.07.23. Thursday – Tamás Farkas, Sándor Fazekas, Kinga Szalai
- 2026.07.24. Friday – Erik Békési, András Botos
- 2026.07.25. Saturday – Kata Szathmári, András Botos
- 2026.07.26. Sunday – Kata Szathmári, Tímea Kovács, Attila Tamási
|
Monday – Friday
|
Programs (800 HUF/program/person)
|
Intensity
|
18:00
|
Master sauna
|
Calming aromas
|
♦
|
18:40
|
Master sauna
|
Refresh program
|
♦
|
19:20
|
Master sauna
|
Good night!
|
♦♦♦
|
Saturday – Sunday
|
Programs (800 HUF/program/person)
|
Intensity
|
16:00
|
Master sauna
|
Calming aromas
|
♦
|
17:00
|
Master sauna
|
Aromatic relaxation
|
♦
|
18:00
|
Master sauna
|
Refresh program
|
♦♦
|
19:00
|
Master sauna
|
Good night!
|
♦♦♦
(aquaticum.hu)