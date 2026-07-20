Sauna Programs in Debrecen – July 20–26, 2026

Wellness
Bácsi ÉvaLeave a Comment on Sauna Programs in Debrecen – July 20–26, 2026
  1. 2026.07.20. Monday – Tamás Farkas, András Botos
  2. 2026.07.21. Tuesday – Letícia Nagy, András Botos
  3. 2026.07.22. Wednesday – Kata Szathmári, Letícia Nagy
  4. 2026.07.23. Thursday – Tamás Farkas, Sándor Fazekas, Kinga Szalai
  5. 2026.07.24. Friday – Erik Békési, András Botos
  6. 2026.07.25. Saturday – Kata Szathmári, András Botos
  7. 2026.07.26. Sunday – Kata Szathmári, Tímea Kovács, Attila Tamási

 

Monday – Friday

Programs (800 HUF/program/person)

Intensity

18:00

Master sauna

Calming aromas

18:40

Master sauna

Refresh program

19:20

Master sauna

Good night!

♦♦♦

 

Saturday – Sunday

Programs (800 HUF/program/person)

Intensity

16:00

Master sauna

Calming aromas

17:00

Master sauna

Aromatic relaxation

18:00

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:00

Master sauna

Good night!

♦♦♦

(aquaticum.hu)

Related Posts

Program of the Aquaticum Sauna World, 19-25 September

Aquaticum Sauna World, 2-7 January

Aquaticum Sauna World, 11-17 June

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *