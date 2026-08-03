Sauna Programmes in Debrecen – 03 August – 09 August 2026

Wellness
Bácsi ÉvaLeave a Comment on Sauna Programmes in Debrecen – 03 August – 09 August 2026
  1. Monday, 03.08.2026 – Nagy Letícia, Botos András
  2. Tuesday, 04.08.2026 – Botos András, Szathmári Kata
  3. Wednesday, 05.08.2026 – Farkas Tamás, Fejes Balázs
  4. Thursday, 06.08.2026 – Farkas Tamás, Tamási Attila
  5. Friday, 07.08.2026 – Nagy Letícia, Botos András
  6. Saturday, 08.08.2026 – Botos András, Békési Erik
  7. Sunday, 09.08.2026 – Szathmári Kata, Farkas Tamás

 

Monday – Friday

Programs (800 HUF/program/person)

Intensity

18:00

Master sauna

Calming aromas

18:40

Master sauna

Refresh program

19:20

Master sauna

Good night!

♦♦♦

 

 

Saturday – Sunday

Programs (800 HUF/program/person)

Intensity

16:00

Master sauna

Calming aromas

17:00

Master sauna

Aromatic relaxation

18:00

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:00

Master sauna

Good night!

♦♦♦

Related Posts

Aquaticum Sauna World, 3-9 December

Wildcat genes in domestic cats – Could our cat also carry wildcat genes?

Bácsi Éva

Splash and Party! – Night Bathing on 27 December

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *