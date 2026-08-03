Sauna Programmes in Debrecen – 03 August – 09 August 2026

- Monday, 03.08.2026 – Nagy Letícia, Botos András
- Tuesday, 04.08.2026 – Botos András, Szathmári Kata
- Wednesday, 05.08.2026 – Farkas Tamás, Fejes Balázs
- Thursday, 06.08.2026 – Farkas Tamás, Tamási Attila
- Friday, 07.08.2026 – Nagy Letícia, Botos András
- Saturday, 08.08.2026 – Botos András, Békési Erik
- Sunday, 09.08.2026 – Szathmári Kata, Farkas Tamás
|
Monday – Friday
|
Programs (800 HUF/program/person)
|
Intensity
|
18:00
|
Master sauna
|
Calming aromas
|
♦
|
18:40
|
Master sauna
|
Refresh program
|
♦
|
19:20
|
Master sauna
|
Good night!
|
♦♦♦
|
Saturday – Sunday
|
Programs (800 HUF/program/person)
|
Intensity
|
16:00
|
Master sauna
|
Calming aromas
|
♦
|
17:00
|
Master sauna
|
Aromatic relaxation
|
♦
|
18:00
|
Master sauna
|
Refresh program
|
♦♦
|
19:00
|
Master sauna
|
Good night!
|
♦♦♦