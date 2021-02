DKV Announcement: Trams Are Replaced By Buses

Due to the bad winter weather conditions, DKV trams are replaced today by buses on both lines.

DKV Has just announced that due to the strong cooling, the rain froze on the overhead line, which affects the traffic of trams 1 and 2. Instead of trams, replacement buses run on the entire lines.

Replacement bus for tram 1: Nagyállomás-Petőfi tér – Piac utca – Kossuth utca – Burgundia utca – Rákóczi utca – Hunyadi János utca- Péterfia utca –Bem tér – Simonyi út – Pallagi út – Ady Endre út – Nagyerdei körút – Simonyi út – Bem tér – Péterfia utca – Hunyadi János utca – Rákóczi utca– Burgundia utca – Kossuth utca – Piac utca – Petőfi tér – Nagyállomás.

Missing stops: Városháza, Kossuth tér, Kálvin tér

Tram replacement buses stop next to the bus stops on the diversion route, and at the tram stops on line 1.

Replacement bus for tram 2: Nagyállomás-Petőfi tér – Piac utca – Kossuth utca – Burgundia utca – Rákóczi utca – Hunyadi János utca – Mester utca – Csemete utca – Dózsa György utca – Nádor utca – Thomas Mann utca – Mikszáth Kálmán utca – Békessy Béla utca – Kartács utca – Doberdó utca – Böszörményi út – Békessy Béla utca – Mikszáth Kálmán utca – Thomas Mann utca – Nádor utca – Dózsa György utca – Csemete utca – Mester utca – Hunyadi János utca – Rákóczi utca – Burgundia utca – Kossuth utca – Piac utca – Petőfi tér – Nagyállomás

Missing stops: Városháza, Kossuth tér, Kálvin tér

Tram replacement buses stop next to the bus stops on the diversion route, and at the tram stops on line 2.