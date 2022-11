The Építéz/kul/túra team will conduct a building tour on Tuesday, November 8, starting at 2:00 p.m. at Hotel Nagyerdö in Debrecen. The professional tour guide will be József Szabó, an architect and building maintenance engineer. Meeting place: Hotel Nagyerdő main entrance, Pallagi út 5.

The event is free for all interested parties, but prior registration is required. Registration: epiteszkultura@gmail.com.

debreceninap.hu

Photo: Építész/kul/túra, József Orbán