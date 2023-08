Road construction works are being carried out on Elek utca and Rózsavölgy utca, so until they are withdrawn due to unforeseen technical reasons, buses marked 34A and 34R will be running on a diversion route in Debrecen.

Detour route for buses marked 34A and 34R:

Original route – Elek utca – Bondorhát utca – Rózsavölgy utca – original route

Missing stops: Elek utca 147, Felsőjózsa, Rózsavölgy utca 175, Rózsavölgy utca 133.