Parties for the weekend, 14-15 February

14 February, Friday

SeVeN: Valentine’s Day Party with William

Egoist BarClub: The Opening Valentine Bash with DJ Aly and DJ Noah

Roncsbár: Csaknekedkislány, Carson concerts

Incognito Club: Trio Whisper concert

Tabu Debrecen: Valentine’s Day Edition

Nagyerdei Víztorony: Törköly concert and barn dance – Halmos Béla Club

My Friends Club: One Night – Valentine’s Party with Lambo The DJ

15 February, Saturday

SeVeN: Hello Baby! with DJ Maci

Egoist BarClub: 2Nite – The Mekanism with James Cole, Németi, Noel and Danny P.

Roncsbár: Belga concert, Dé:Nash, Black Trap Carnival with Mikee Mykanic

Incognito Club: Huckleberry Guys feat Vincze Krisztián concert

Tabu Debrecen: Loving Arms – Sexy Saturday

Nagyerdei Víztorony: Saiid Akkezdet Phiai