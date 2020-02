Jazz, blues and rock music in the spirit of Jimi Hendrix.

Date: Saturday (22nd February) 9:00 pm

Venue: Incognito Club, Debrecen (11/a Eötvös street)

Program: Hendrix Underground Experience.

Dániel Várnai (guitar, singing)

Csaba Winterverber (bass guitar)

István Baló (drums)

Tickets are 1000 HuF.