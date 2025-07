The first festival-goers have arrived at the Campus Festival – here is the program plan for the first day

One of the biggest summer music festivals outside of Budapest has officially begun: Campus Festival 2025 kicks off today in Debrecen.

The Big Forest area has already filled up by the morning, with the first festivalgoers setting up their tents and settling into the campsite. The festival atmosphere has been palpable in the city for days, with many young people seen around the city center carrying backpacks and wearing festival wristbands.

Today offers a wide range of programs for visitors:

Wednesday, July 16

Metal-Sheet Nagyszínpad

17:00–17:45 Dánielfy

18:15–19:30 Manuel

20:00–21:15 Dzsúdló

21:45–23:00 Desh

Körút Nagyszínpad

18:00–19:00 6363

19:30–20:30 Co Lee Live Band

21:00–22:15 Pogány Induló

22:45–00:00 Krúbi

Debreceni Egyetem Színpad

18:00–18:50 Nagy Bogi

19:20–20:20 ajsa luna

20:50–22:00 L.L. Junior Live

22:30–23:40 BSW és a GANG

00:15–00:45 Retro Tanszék: Josh és Betti

Metal-Sheet Beat Stage

19:00–19:45 cibi

20:00–20:45 Balkan VIP

21:00–21:45 NKS

22:00–22:45 Mikee Mykanic

23:15–00:15 Hundred Sins DJ Set

00:30–01:44 Beat Stage Party: CIGGI

01:45–02:59 Beat Stage Party: Náksi Attila

03:00–04:00 Beat Stage Party: DJ PÉGÉ

MBH Bank Rock Aréna

17:00–17:45 Dream of Insomnia

18:15–19:15 Tortuga

19:45–20:55 Depresszió

21:30–22:40 Road

23:15–00:25 Lazarvs

CATL Lighthouse Stage

17:15–18:05 Kinopuskin

18:45–19:50 Sziámi AndFriends

20:30–21:35 Pál Utcai Fiúk

22:15–23:20 Hiperkarma

00:00–01:15 Ivan and The Parazol

KOCSI.HU Színpad

19:30–20:35 Liana

21:15–22:20 Sena DagaDub

23:15–00:20 SHAKALAB (ITA)

01:00–02:00 Pannonia Allstars Ska Orchestra (P.A.S.O.)

Egyetem tér – Unipass Színpad

15:00–17:59 Színpadon az EGYETEM

18:00–18:35 Dumaszínház: Szabó Balázs Máté

19:00–19:45 PG Csoport

20:15–21:00 Menyhárt Jenő & Gyenge Lajos

21:30–22:30 Vecsei H. Miklós és a QJÚB

23:00–23:45 Beretka Ádám

00:15–01:00 Andalgó

Made in Debrecen x Hangfoglaló Színpad

15:00–15:40 Butterbros

16:10–16:50 Buggz Bunny

17:20–18:00 Malamo & Fodor

18:30–19:10 Hodi Kiabál

19:40–20:20 Bíró Olivér

20:50–21:30 Kertekalatt

22:00–22:40 Árnyéknyúl

23:10–23:50 Oiee

00:20–01:00 NLP

01:30–02:10 toldyuuso

Pepsi Music HALL

20:00–21:59 DJ Bíró

22:00–22:59 XXL Night: Anthon

23:00–23:59 XXL Night: Stephen

00:00–00:59 XXL Night: Mateo & Spirit

01:00–01:59 XXL Night: Budai

02:00–02:59 XXL Night: Gaga

03:00–03:59 XXL Night: Németi

04:00–05:00 XXL Night: Sanfranciscobeat

Forest Underground

18:00–18:59 DJ blck

19:00–19:59 Genghis

20:00–20:59 R3KT

21:00–21:59 Ruszalka & LSD

22:00–22:59 Ragazzo & Midnightcøøk

23:00–23:59 Rozalina & Gingershot

00:00–00:59 ü999 & brsz

01:00–01:59 Mateosz & Arees

02:00–02:59 Cøldy & Tribz

03:00–04:00 Bømbera & Kartzheimer

Rádió 1 – Soproni Stage

20:00–20:59 Hamvai PG

21:00–21:59 Lotfi Begi

22:00–22:59 Loving Arms

23:00–23:59 Yamina

00:00–00:59 JoerJunior

01:00–01:59 Regán Lili

02:00–02:59 Bricklake

03:00–04:00 Purebeat

Unicum Bár

23:40–01:00 Rezidens DJ: Juhász Laci

01:00–02:15 DJ Leslie P.

02:15–04:00 Rezidens DJ: Juhász Laci

Jim Beam Bár

20:00–23:00 Bemelegítés: Monster Pie

23:00–02:00 Rock Disco by DJ Tinder

02:00–04:00 DJ Orvos Gyuri

MOL Mercarius Garden

18:00–20:00 Ungvári

20:00–23:00 Jay Kid b2b Tokai

23:00–23:30 Németi

23:30–00:30 Rakonczai

00:30–02:00 Németi

02:00–04:00 Stephen

H2O Kultpince

17:30–18:30 Méliusz délutánok

19:00–20:00 Jázmin

22:00–23:00 Horváth Nóra – Oláh Balázs: BÁL