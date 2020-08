Two New Exhibitions at the University

There are two new displays which can be visited until 4th September, 2020 at the University of Debrecen.

Date: until 4th September, 2020

Venue: Life Science Gallery (1. Egyetem square)

Program: Parallel Dimension – a display presenting artworks made by Tamás Fenyvesvölgyi painter.

Date: until 4th September, 2020

Venue: DOTE Gallery (98. Nagyerdei Blvd.)

Program: A display presenting artworks made by the members of DAK (Debreceni Alkotó Képzőművészek):

Judit Barkó, Katalin Törőcsik Erdeiné, Imre Lackó Szilágyi, János Luczi,

Matti Armas Korpela, Nóra Medveczky, Katalin Hirsch Nagyné, Ferenc Pallás, Róza Korpela

Visiting the exhibitions is free.

pixabay