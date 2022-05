Horseback riding may slow down traffic in Debrecen

On Friday, May 6, from 9 a.m. to 3:30 p.m., a riding parade will be held in Debrecen, which will affect public transport, DKV informed.

The parade will follow this route:

Debreceni Egyetem Böszörményi úti Campus – Akadémia utca – Böszörményi út – Mester utca – Bethlen utca – Déri tér – Múzeum utca – Déri tér – Perényi utca – Füvészkert utca – Hunyadi János utca – Mester utca – Böszörményi út – Akadémia utca – Debreceni Egyetem Böszörményi úti Campus

During the parade, there may be a delay of a few minutes during the journey on the route concerned.

debreceninap.hu