Aquaticum Sauna World, 10-16 February

Program of the Aquaticum Sauna World for 10-16 February

10 February, Monday – Sauna masters: Tímea Végh and Sándor Végh (Tickets: 300 HUF/program/person)

18.00: Relax

18.40: Epic dream

19.20: Viking session

11 February, Tuesday – Sauna masters: Éva Boldog and János Orendi (Tickets: 300 HUF/program/person)

18.00: Relax

18.40: Calming aromas

19.20: Good night!

12 February, Wednesday – Sauna masters: Kata Szathmári, Gábor Tapolcai and Anikó Tapolcai (Tickets: 300 HUF/program/person)

18.00: Relax

18.40: Invigorating scents

19.20: Good night!

13 February, Thursday – Sauna masters: Kata Szathmári and Donát Szűcs (Tickets: 300 HUF/program/person)

18.00: Relax

18.40: Forest scents

19.20: Good night!

14 February Friday – Sauna masters: Éva Boldog and Alexandra Cseke (Tickets: 300 HUF/program/person)

18.00: Relax

18.40: Spicy scents

19.20: Good night!

15 February, Saturday – Sauna Marathon – Tickets: 400 HUF/program/person

11:00 Finn szauna Deep Forest Timea Végh 12:00 Finn szauna Aphrodite’s garden Timea Végh 13:00 Finn szauna Exam trip Alexandra Cseke and Kata Szathmári 13:30 Gőzkabin Indian summer János Orendi 14:00 Finn szauna Chef academy Tímea Végh, Alexandra Cseke and Kata Szathmári 15:00 Finn szauna James Bond Sándor Végh 16:00 Finn szauna Don Quixote János Orendi 16:30 Gőzkabin Mosó Masa mosodája Timea Végh 17:00 Finn szauna Octoberfest Dóra Steierlein and Tamás Steierlein 18:00 Finn szauna Harry Potter Gábor Tapolcai 19:00 Finn szauna Grease Dóra Steierlein and Tamás Steierlein 19:45 Finn szauna One kitty, two kitties Tímea Végh and Anikó Tapolcai

16 February, Sunday – Sauna Marathon – Tickets: 400 HUF/program/person