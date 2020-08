Aquaticum Sauna World – 3-9 August

Program of the Aquaticum Sauna World for 3-9 August

3 August, Monday – Sauna masters: Tímea Végh and Sándor Végh (Tickets: 300 HUF/program/person)

18.00: Relax

18.40: Epic dream

19.20: Viking

4 August, Tuesday – Sauna masters: Tímea Pongrácz and Alexandra Cseke (Tickets: 300 HUF/program/person)

18.00: Tuesday relax

18.40: Herbal garden

19.20: Keep on dreaming

5 August, Wednesday – Sauna masters: Gábor Tapolcai, Anikó Tapolcai and Alexandra Cseke (Tickets: 300 HUF/program/person)

18.00: Relax

18.40: Summertime

19.20: Let’s party

6 August, Thursday – Sauna masters: Alexandra Cseke, Gábor Tapolcai and Anikó Tapolcai (Tickets: 300 HUF/program/person)

18.00: Piano relax

18.40: Citrus mix

19.20: Good night!

7 August Friday – Sauna masters: Kata Szathmári and Éva Boldog (Tickets: 300 HUF/program/person)

18.00: Forest scents

18.40: It’s Friyaaay!

19.20: Party Time

8 August, Saturday – Tickets: 400 HUF/program/person

16:00 Mester szauna Voice of an angel Tímea Pongrácz, Kata Szathmári 17:00 Mester szauna Summer breeze 18:00 Mester szauna Deep forest 19:00 Mester szauna Girl power

9 August, Saturday – Tickets: 400 HUF/program/person