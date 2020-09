Season Opening Sauna Marathon on 26-27 September

The Season Opening Sauna Marathon is to be organized on 26-27 September 2020 by the Debrecen Aquaticum Sauna World.

Sauna masters:

Bana Imre •Boldog Éva • Cseke Alexandra • Hornyák Balázs • Marusák Valentina • Orendi János • Pongrácz Tímea • Szathmári Kata • Szücs Donát • Tapolcai Anikó • Tapolcai Gábor • Végh Sándor • Végh Tímea

Tickets: 400 HUF/person/program

Saturday, 26. 09. 2020 Program Sauna masters 10:00 Tepidárium Tibetan sounds – mediation Balázs 11:00 Mester szauna Smoke & relax V. Timi 12:00 Mester szauna Ghost whisperer Kata, Szandi, János 13:00 Mester szauna Let’s cook! Gábor 13:30 Gőzkabin Herbal dream Kata 14:00 Mester szauna Aberdeen Imi, Balázs 14:30 Stollen szauna Banja János, V. Timi 15:00 Mester szauna Retro party Évi, Szandi, Tina, P. Timi 15:30 Gőzkabin Pumpkin and poppy seed Balázs 16:00 Mester szauna Powerpuff Girls P. Timi, Tina, Szandi 16:30 Stollen szauna Banja János, Kata 16:30 Tepidárium Tibetan sounds – meditation Balázs 17:00 Mester szauna Surprise Évi, Anikó, Donát 17:30 Gőzkabin Little Mermaid v. Timi 18:00 Mester szauna Gipsy János 19:00 Mester szauna Shrek Donát, Imi 19:45 Mester szauna All-star party Everyone