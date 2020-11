Pampering Sauna Programs in the Sauna World, 9-15 November

Programs of the Aquaticum Sauna World for 9-15 November

9 November, Monday 300 HUF/program/person Sauna master Intensity 17:00 Mester szauna Relaxing aromas – peeling Tímea Végh, Sándor Végh ♦ 18:00 Mester szauna Aromatic relaxation ♦ 18:40 Mester szauna Refreshing potting ♦♦ 19:20 Mester szauna Good night! ♦♦♦ 10 November, Tuesday 300 HUF/program/person Sauna master Intensity 17:00 Mester szauna Realxing aromas – peeling Éva Boldog, Donát Szűcs ♦ 18:00 Mester szauna Aromatic relaxation ♦ 18:40 Mester szauna Refreshing potting ♦♦ 19:20 Mester szauna Good night! ♦♦♦ 11 November, Wednesday 300 HUF/program/person Sauna master Intensity 17:00 Mester szauna Relaxing aromas – peeling Alexandra Cseke, Gábor Tapolcai and Anikó Tapolcai ♦ 18:00 Mester szauna Aromatic relaxation ♦ 18:40 Mester szauna Refreshing potting ♦♦ 19:20 Mester szauna Good night! ♦♦♦ 12 November, Thursday 300 HUF/program/person Sauna master Intensity 17:00 Mester szauna – WOMEN ONLY! Relaxing aromas – peeling Alexandra Cseke and Katalin Szathmári ♦ 18:00 Mester szauna – WOMEN ONLY! Aromatic relaxation ♦ 18:40 Mester szauna – WOMEN ONLY! Refreshing potting ♦♦ 19:20 Mester szauna – WOMEN ONLY! Good night ♦♦♦ 13 November, Friday 300 HUF/program/person Sauna master Inentsity 17:00 Mester szauna Relaxing aromas – peeling Éva Boldog, Imre Bana ♦ 18:00 Mester szauna Aromatic relaxation ♦ 18:40 Mester szauna Refreshing potting ♦♦ 19:20 Mester szauna Good night! ♦♦♦ 14 November, Saturday 400 HUF/program/person Sauna master Intensity 11:00 Mester szauna Aromatic relaxation Alexandra Cseke and Éva Boldog ♦ 13:00 Gőzkabin Peeling ♦ 16:00 Mester szauna Smoke ritual ♦ 17:00 Mester szauna Ralxing aromas – peeling ♦♦ 18:00 Mester szauna Invigorating program ♦♦ 19:00 Mester szauna Good night! ♦♦♦ 15 November, Sunday Programok (400 Ft/program/fő) Szaunamester Intenzitás 11:00 Mester szauna Aromatic relaxation Alexandra Cseke and Donát Szűcs ♦ 13:00 Gőzkabin Peeling ♦ 16:00 Mester szauna Smoke ritual ♦ 17:00 Mester szauna RElaxing aromas – peeling ♦♦ 18:00 Mester szauna Invigorating program ♦♦ 19:00 Mester szauna Good night! ♦♦♦

—–