Sauna Programs 8in – 15. September – 21. September

Bácsi ÉvaLeave a Comment on Sauna Programs 8in – 15. September – 21. September

Sauna Masters:

  1. 2025.09.15. Monday – Erik Békési, Júlia Császár
  2. 2025.09.16. Tuesday – Tamás Farkas, Balázs Hornyák
  3. 2025.09.17. Wednesday – Tamás Farkas, Levente Kòrik-Bácsmegi, Balázs Fejes
  4. 2025.09.18. Thursday – Kata Szathmári, Bernadett Papp – Women’s Day on the Path of the Soul
  5. 2025.09.19. Friday – Alexandra Cseke, András Botos
  6. 2025.09.20. Saturday – Kata Szathmári, András Botos, Erik Békési
  7. 2025.09.21. Sunday – Tamás Farkas, Levente Kòrik-Bácsmegi

 

Monday – Friday

Programs (750HUF/program/person)

Intensity

18:00

Master sauna

Relaxing relaxation

18:40

Master sauna

Refresh program

19:20

Master sauna

Good night!

♦♦

 

Saturday – Sunday

Programs (750HUF/program/person)

Intensity

16:00

Master sauna

Relaxing aromas

17:00

Master sauna

Aromatic relaxation

18:00

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:00

Master sauna

Good night!

♦♦♦

