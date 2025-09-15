Sauna Programs 8in – 15. September – 21. September

Sauna Masters:
- 2025.09.15. Monday – Erik Békési, Júlia Császár
- 2025.09.16. Tuesday – Tamás Farkas, Balázs Hornyák
- 2025.09.17. Wednesday – Tamás Farkas, Levente Kòrik-Bácsmegi, Balázs Fejes
- 2025.09.18. Thursday – Kata Szathmári, Bernadett Papp – Women’s Day on the Path of the Soul
- 2025.09.19. Friday – Alexandra Cseke, András Botos
- 2025.09.20. Saturday – Kata Szathmári, András Botos, Erik Békési
- 2025.09.21. Sunday – Tamás Farkas, Levente Kòrik-Bácsmegi
|
Monday – Friday
|
Programs (750HUF/program/person)
|
Intensity
|
18:00
|
Master sauna
|
Relaxing relaxation
|
♦
|
18:40
|
Master sauna
|
Refresh program
|
♦
|
19:20
|
Master sauna
|
Good night!
|
♦♦
|
Saturday – Sunday
|
Programs (750HUF/program/person)
|
Intensity
|
16:00
|
Master sauna
|
Relaxing aromas
|
♦
|
17:00
|
Master sauna
|
Aromatic relaxation
|
♦
|
18:00
|
Master sauna
|
Refresh program
|
♦♦
|
19:00
|
Master sauna
|
Good night!
|
♦♦♦