Sauna Programs in Debrecen – February 2, 2026 – February 8, 2026

  1. 2026.02.02. Monday Botos András, Szalai Kinga, Fazekas Sándor
  2. 2026.02.03. Tuesday Szathmári Kata, Farkas Tamás
  3. 2026.02.04. Wednesday Farkas Tamás, Fejes Balázs
  4. 2026.02.05. Thursday Szathmári Kata, Drimba Edina – Women’s Day
  5. 2026.02.06. Friday Botos András, Szathmári Kata
  6. 2026.02.07. Saturday Òrendi János, Drimba Edina, Nádai Levente – Thermal & Beer
  7. 2026.02.08. Sunday Botos András, Békési Erik

 

Monday – Friday

Programs (800 HUF/program/person)

Intensity

17:00

Master sauna

Soothing Aromas – Peeling

18:00

Master sauna

Aromatic Relaxation

18:40

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:20

Master sauna

Good night!

♦♦♦

 

Saturday – Sunday

Programs (800 HUF/program/person)

Intensity

11:00

Master sauna

Aromatic Relaxation

14:00

Steam Cabin

Peeling

16:00

Master sauna

Smoke Ritual

17:00

Master sauna

Soothing Aromas – Peeling

♦♦

18:00

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:00

Master sauna

Good night!

♦♦♦

