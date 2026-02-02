Sauna Programs in Debrecen – February 2, 2026 – February 8, 2026

- 2026.02.02. Monday Botos András, Szalai Kinga, Fazekas Sándor
- 2026.02.03. Tuesday Szathmári Kata, Farkas Tamás
- 2026.02.04. Wednesday Farkas Tamás, Fejes Balázs
- 2026.02.05. Thursday Szathmári Kata, Drimba Edina – Women’s Day
- 2026.02.06. Friday Botos András, Szathmári Kata
- 2026.02.07. Saturday Òrendi János, Drimba Edina, Nádai Levente – Thermal & Beer
- 2026.02.08. Sunday Botos András, Békési Erik
Monday – Friday
Programs (800 HUF/program/person)
Intensity
17:00
Master sauna
Soothing Aromas – Peeling
♦
18:00
Master sauna
Aromatic Relaxation
♦
18:40
Master sauna
Refresh program
♦♦
19:20
Master sauna
Good night!
♦♦♦
Saturday – Sunday
Programs (800 HUF/program/person)
Intensity
11:00
Master sauna
Aromatic Relaxation
♦
14:00
Steam Cabin
Peeling
♦
16:00
Master sauna
Smoke Ritual
♦
17:00
Master sauna
Soothing Aromas – Peeling
♦♦
18:00
Master sauna
Refresh program
♦♦
19:00
Master sauna
Good night!
♦♦♦