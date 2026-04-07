Sauna Programs in Debrecen – April 6, 2026 – April 12, 2026

- Monday, 2026.04.06. – Éva Boldog, András Botos
- Tuesday, 2026.04.07. – Alexandra Cseke, Kata Szathmári
- Wednesday, 2026.04.08. – Tamás Farkas, Júlia Császár
- Thursday, 2026.04.09. – Kata Szathmári, Júlia Császár
- Friday, 2026.04.10. – Kata Szathmári, András Botos
- Saturday, 2026.04.11. – Tamás Farkas, Júlia Császár, Erik Békési, Tímea Kovács – Thermal & Beer
- Sunday, 2026.04.12. – Kata Szathmári, Tamás Farkas
|
Monday – Friday
|
Programs (800 HUF/program/person)
|
Intensity
|
17:00
|
Master sauna
|
Soothing Aromas – Peeling
|
♦
|
18:00
|
Master sauna
|
Aromatic Relaxation
|
♦
|
18:40
|
Master sauna
|
Refresh program
|
♦♦
|
19:20
|
Master sauna
|
Good night!
|
♦♦♦
|
Saturday – Sunday
|
Programs (800 HUF/program/person)
|
Intensity
|
11:00
|
Master sauna
|
Aromatic Relaxation
|
♦
|
14:00
|
Steam Cabin
|
Peeling
|
♦
|
16:00
|
Master sauna
|
Smoke Ritual
|
♦
|
17:00
|
Master sauna
|
Soothing Aromas – Peeling
|
♦♦
|
18:00
|
Master sauna
|
Refresh program
|
♦♦
|
19:00
|
Master sauna
|
Good night!
|
♦♦♦