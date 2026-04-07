Sauna Programs in Debrecen – April 6, 2026 – April 12, 2026

Bácsi Éva
  1. Monday, 2026.04.06. – Éva Boldog, András Botos
  2. Tuesday, 2026.04.07. – Alexandra Cseke, Kata Szathmári
  3. Wednesday, 2026.04.08. – Tamás Farkas, Júlia Császár
  4. Thursday, 2026.04.09. – Kata Szathmári, Júlia Császár
  5. Friday, 2026.04.10. – Kata Szathmári, András Botos
  6. Saturday, 2026.04.11. – Tamás Farkas, Júlia Császár, Erik Békési, Tímea Kovács – Thermal & Beer
  7. Sunday, 2026.04.12. – Kata Szathmári, Tamás Farkas

 

Monday – Friday

Programs (800 HUF/program/person)

Intensity

17:00

Master sauna

Soothing Aromas – Peeling

18:00

Master sauna

Aromatic Relaxation

18:40

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:20

Master sauna

Good night!

♦♦♦

 

Saturday – Sunday

Programs (800 HUF/program/person)

Intensity

11:00

Master sauna

Aromatic Relaxation

14:00

Steam Cabin

Peeling

16:00

Master sauna

Smoke Ritual

17:00

Master sauna

Soothing Aromas – Peeling

♦♦

18:00

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:00

Master sauna

Good night!

♦♦♦

