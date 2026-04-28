Sauna Programs in Debrecen – April 27, 2026 – May 3, 2026

- 2026.04.27. Monday – Erik Békési, András Botos
- 2026.04.28. Tuesday – Tamás Farkas, András Botos
- 2026.04.29. Wednesday – Tamás Farkas, Éva Boldog
- 2026.04.30. Thursday – Kata Szathmári, Júlia Császár – Women’s Day
- 2026.05.01. Friday – Birthday Sauna Marathon
- 2026.05.02. Saturday – Birthday Sauna Marathon
- 2026.05.03. Sunday – Éva Boldog, Tamás Farkas
Monday – Friday
Programs (800 HUF/program/person)
Intensity
18:00
Master sauna
Calming aromas
♦
18:40
Master sauna
Refresh program
♦
19:20
Master sauna
Good night!
♦♦♦
Saturday – Sunday
Programs (800 HUF/program/person)
Intensity
16:00
Master sauna
Calming aromas
♦
17:00
Master sauna
Aromatic relaxation
♦
18:00
Master sauna
Refresh program
♦♦
19:00
Master sauna
Good night!
♦♦♦