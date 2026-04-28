Sauna Programs in Debrecen – April 27, 2026 – May 3, 2026

  1. 2026.04.27. Monday – Erik Békési, András Botos
  2. 2026.04.28. Tuesday – Tamás Farkas, András Botos
  3. 2026.04.29. Wednesday – Tamás Farkas, Éva Boldog
  4. 2026.04.30. Thursday – Kata Szathmári, Júlia Császár – Women’s Day
  5. 2026.05.01. Friday – Birthday Sauna Marathon
  6. 2026.05.02. Saturday – Birthday Sauna Marathon
  7. 2026.05.03. Sunday – Éva Boldog, Tamás Farkas

Monday – Friday

Programs (800 HUF/program/person)

Intensity

18:00

Master sauna

Calming aromas

18:40

Master sauna

Refresh program

19:20

Master sauna

Good night!

Saturday – Sunday

Programs (800 HUF/program/person)

Intensity

16:00

Master sauna

Calming aromas

17:00

Master sauna

Aromatic relaxation

18:00

Master sauna

Refresh program

19:00

Master sauna

Good night!

