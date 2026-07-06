Sauna Programs in Debrecen – July 7–12

Wellness
Bácsi ÉvaLeave a Comment on Sauna Programs in Debrecen – July 7–12
  1. Monday, 6 July 2026: András Botos, Sándor Fazekas, Kinga Szalai
  2. Tuesday, 7 July 2026: András Botos, Letícia Nagy
  3. Wednesday, 8 July 2026: Tamás Farkas, Kata Szathmári
  4. Thursday, 9 July 2026: Kata Szathmári, Tímea Kovács
  5. Friday, 10 July 2026: Letícia Nagy, András Botos
  6. Saturday, 11 July 2026: Erik Békési, Tamás Farkas
  7. Sunday, 12 July 2026: Erik Békési, Tamás Farkas

 

Monday – Friday

Programs (800 HUF/program/person)

Intensity

18:00

Master sauna

Calming aromas

18:40

Master sauna

Refresh program

19:20

Master sauna

Good night!

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Saturday – Sunday

Programs (800 HUF/program/person)

Intensity

16:00

Master sauna

Calming aromas

17:00

Master sauna

Aromatic relaxation

18:00

Master sauna

Refresh program

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19:00

Master sauna

Good night!

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