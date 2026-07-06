Sauna Programs in Debrecen – July 7–12

- Monday, 6 July 2026: András Botos, Sándor Fazekas, Kinga Szalai
- Tuesday, 7 July 2026: András Botos, Letícia Nagy
- Wednesday, 8 July 2026: Tamás Farkas, Kata Szathmári
- Thursday, 9 July 2026: Kata Szathmári, Tímea Kovács
- Friday, 10 July 2026: Letícia Nagy, András Botos
- Saturday, 11 July 2026: Erik Békési, Tamás Farkas
- Sunday, 12 July 2026: Erik Békési, Tamás Farkas
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Monday – Friday
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Programs (800 HUF/program/person)
|
Intensity
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18:00
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Master sauna
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Calming aromas
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18:40
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Master sauna
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Refresh program
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19:20
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Master sauna
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Good night!
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Saturday – Sunday
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Programs (800 HUF/program/person)
|
Intensity
|
16:00
|
Master sauna
|
Calming aromas
|
♦
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17:00
|
Master sauna
|
Aromatic relaxation
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18:00
|
Master sauna
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Refresh program
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19:00
|
Master sauna
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Good night!
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