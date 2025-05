This is how buses run during the Spring Fair in Debrecen

From May 9 to 11, 2025, Debrecen will once again host the Spring Fair (Tavaszi Nagyvásár). To ensure smooth organization of the event, starting from 5:30 PM on Friday, May 9, the following road sections will be fully closed:

Böszörményi Road between Füredi Road and Doberdó Street

Bolyai Street – Böszörményi Road to Thomas Mann Street

Békessy Béla Street – Böszörményi Road to Görgey Street

Affected Bus Routes & Diversions (May 9, 5:30 PM to end of service on May 11):

The following bus lines will operate on diverted routes:

14, 14Y, 15, 15H, 15G, 15Y, 15YH, 22, 22Y, 24, 24Y, 34, 34A, 35, 35A, 35Y, 35YA, 36, 36A, 52E, 61, and night routes 93 and 94.

These lines will not serve the following stops in either direction:

Árpád Vezér Általános Iskola

Békessy Béla utca

University of Debrecen Böszörményi Campus

Kertváros

Additional exclusions:

Lines 22 and 52E will also skip the Doberdó utca stop.

Line 24 will not stop at Kartács utca and Doberdó utca.

Diversion Details by Route:

Lines 14, 14Y

Toward Tégláskert utca:

Via: Doberdó utca → Kartács utca → Békessy Béla utca → Mikszáth Kálmán utca → Thomas Mann utca → Nádor utca → Füredi út → Böszörményi út

Toward Doberdó utca:

From Tűzoltóság stop via: Füredi út → Nádor utca → Thomas Mann utca → Mikszáth Kálmán utca → Békessy Béla utca → Kartács utca → Doberdó utca

Will not serve: Vezér utca, Tudáspark, Rugó utca, Károli Gáspár utca, Szabó Lőrinc utca

14R support line added: Runs a loop via Doberdó → Vezér → Rugó → Károli Gáspár → Szabó Lőrinc → back to Doberdó. Stops at all locations on route.

Lines 15, 15H, 15G, 15Y, 15YH, 61

Toward Széna tér / Bayk András utca / Déli Ipari Park:

Via: Doberdó → Kartács → Békessy Béla → Mikszáth Kálmán → Thomas Mann → Nádor → Füredi → Böszörményi

Toward Doberdó:

From Tűzoltóság stop: Füredi → Nádor → Thomas Mann → Mikszáth Kálmán → Békessy Béla → Kartács → Doberdó

Lines 22, 22Y

Toward University / Auguszta Clinical Center:

From Tűzoltóság: Böszörményi → Füredi → Nádor → Thomas Mann → Mikszáth Kálmán → Békessy Béla → Dóczy József / Móricz Zsigmond

Lines 24, 24Y

Toward Vincellér utca:

From Dóczy József / Csokonai High School: Békessy Béla → Mikszáth Kálmán → Thomas Mann → Nádor → Füredi → Böszörményi

Lines 34, 34A, 35, 35A, 35Y, 35YA, 36, 36A

From Tűzoltóság:

Via Böszörményi → Füredi → Nádor → Thomas Mann → Mikszáth Kálmán → Békessy Béla → Kartács → Doberdó → Böszörményi

Also stops at Böszörményi út 151 (toward Józsa)

Toward Segner tér:

From Branyiszkó utca via: Böszörményi → Doberdó → Kartács → Békessy Béla → Mikszáth Kálmán → Thomas Mann → Nádor → Füredi → Böszörményi

52E

Toward Nagyállomás:

From Alföldi Nyomda: Böszörményi → Füredi → Nádor → Thomas Mann → Mikszáth Kálmán → Békessy Béla → Móricz Zsigmond

93 (night)

Until Honvéd utca: original route

Then: Füredi → Nádor → Thomas Mann → Mikszáth Kálmán → Békessy Béla

94 (night)

From Auguszta:

Móricz Zsigmond → Kartács → Doberdó → Böszörményi → original route

Return: Böszörményi → Doberdó → Kartács → Békessy Béla → Mikszáth Kálmán → Thomas Mann → Nádor → Füredi → Böszörményi

All buses stop at all stops along their diversion routes. Temporary stops: Mikszáth Kálmán utca and Károlyi Mihály utca

Last Departures on Original Routes (May 9):

14 Line

From Doberdó: 16:56

From Tégláskert: 16:47

14Y Line

From Doberdó: 14:42

From Tégláskert: 15:34

15 Group

15: from Doberdó: 12:01 | from Széna tér: 11:57

15Y: from Doberdó: 11:31 | from Bayk András utca: 12:24

15H: from Doberdó: 17:01 | from Széna tér: 16:25

15YH: from Doberdó: 16:46 | from Bayk András utca: 16:40

22/22Y, 24/24Y Circular Lines

22: from Vincellér: 16:55

22Y: from Vincellér: 06:54

24: from Vincellér: 16:36

24Y: from Vincellér: 06:49

Józsa Lines

34: Segner tér: 16:49 | Felsőjózsa: 16:58

34A: Segner tér: 12:53 | Felsőjózsa: 12:24

35: Segner tér: 07:25 | Felsőjózsai utca: 07:24

35A: Segner tér: 11:29 | Felsőjózsai utca: 11:54

35Y: Segner tér: 16:33 | Felsőjózsai utca: 17:08

35YA: Segner tér: 12:32

36: Segner tér: 17:11 | Alsójózsai utca: 16:43

36A: Segner tér: 12:43 | Alsójózsai utca: 12:43

Line 61