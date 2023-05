Competitors of the Debrecen Feeling Dance and Majorette Association won 21 national championship titles

The national championship of the Hungarian Spectacle Dance Sports Association was held at the Pestszentimre Sports Palace over the weekend, where the girls from Debrecen competed.

According to the association, the dancers competed in categories A and B, and a total of 21 championship titles were awarded from their 45 choreographies. In addition, the girls collected 15 second, 8 third and one fourth places, as well as 8 special prizes.

The results of the Debrecen Feeling Dance and Majorette Association ( Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület):

Hungarian champion: Black group (Save us Save them, Wonderland), Prada group (Calypso, Hallucination), Stars group (Angels, Dream Catcher), Miami group (Domino), Pearl group (Paparazzi), Boda Beáta ( Kerchak), Sófi Takács (Demona, Captured), Zorka Borók (The Divider), Boda Boglárka-Dorottya Szalaknai-Czine Vivien-Klaudia Bihari-Zóra Garai (Mostoha), Kitti Lukács (Harley Quinn), Bianka Boda (Blood and wine) , Vivien Főző – Dorka-Fülöp Hajnalka (Rainbow), Szimonetta Pereki (Gennie), Gréta Pindicska (Marina the Little Mermaid), Mira Méhész (Pinocchio), Fruzsina Szabó-Csuka Boglárka (Night at the Museum)

Silver medalists: Boglárka Boda (Prince Volt), Boda Bianka (Widow), Mira Orbán (112), Hanga Borók (Open), Panna Kovács (Eskimo), Alexa Kiss (Catwoman), Bereczki Lea (Valhalla), Emili Tömöri -Elek Mira (Amőba), Nikolett Miskolczi (Teardrop), Nadin Czakó (Maraca), Zara Faragó-Berta Szegletes (Change), Sun group (Umbrella), Nóra Szilágyi (Grafitti), Papp Kincső-Vincze-Gál Hanga (E.T.), Balázs Petra (Burglar)

Bronze medalists: Bereczki Lea-Borók Hanga (Oblivion), Piltman Lea-Núl Viktória-Érckövi Nóra (Ghostbusters), Emma Ugrai Zsuzsanna-Toplak (Thunder), Léna Méhész (Roses), Lola Faragó (Gaga), Nóra Jávor Bella-Borbély (Sailor Girls ), Gréta Kiss (Mrs. Smith), Szonja Szmír-Stella Kéki-Orsolya Csuka (Mannequins)

Special prize: Pinocchio, Marina the Mermaid, Bye bye childhood, Rainbow, Calypso, Save us Save them, Demona, Kerchak

Choreographers: Lilla Verdes, Judit Árva, Zsófia Hamecz, Vanda Zilahy, Dóra Bakó-Skurla, Bianka Boda, Péter Kaszás, Árpád Takács, Barbara Takács-Pántya