Sauna Programs in Debrecen – 08. September – 14. September

Wellness
Sauna Masters:

  1. 2025.09.08. Monday – Éva Boldog, András Botos
  2. 2025.09.09. Tuesday – Kata Szathmári, Tamás Farkas
  3. 2025.09.10. Wednesday – Kata Szathmári, Tamás Farkas
  4. 2025.09.11. Thursday – Levente Kòrik-Bácsmegi, Erik Békési
  5. 2025.09.12. Friday – Éva Boldog, Júlia Császár
  6. 2025.09.13. Saturday – Éva Boldog, Erik Békési, Júlia Császár
  7. 2025.09.14. Sunday – Éva Boldog, Júlia Császár, Levente Kòrik-Bácsmegi

 

Monday – Friday

Programs (750HUF/program/person)

Intensity

18:00

Master sauna

Relaxing relaxation

18:40

Master sauna

Refresh program

19:20

Master sauna

Good night!

♦♦

 

Saturday – Sunday

Programs (750HUF/program/person)

Intensity

16:00

Master sauna

Relaxing aromas

17:00

Master sauna

Aromatic relaxation

18:00

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:00

Master sauna

Good night!

♦♦♦

