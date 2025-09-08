Sauna Programs in Debrecen – 08. September – 14. September

Sauna Masters:
- 2025.09.08. Monday – Éva Boldog, András Botos
- 2025.09.09. Tuesday – Kata Szathmári, Tamás Farkas
- 2025.09.10. Wednesday – Kata Szathmári, Tamás Farkas
- 2025.09.11. Thursday – Levente Kòrik-Bácsmegi, Erik Békési
- 2025.09.12. Friday – Éva Boldog, Júlia Császár
- 2025.09.13. Saturday – Éva Boldog, Erik Békési, Júlia Császár
- 2025.09.14. Sunday – Éva Boldog, Júlia Császár, Levente Kòrik-Bácsmegi
|
Monday – Friday
|
Programs (750HUF/program/person)
|
Intensity
|
18:00
|
Master sauna
|
Relaxing relaxation
|
♦
|
18:40
|
Master sauna
|
Refresh program
|
♦
|
19:20
|
Master sauna
|
Good night!
|
♦♦
|
Saturday – Sunday
|
Programs (750HUF/program/person)
|
Intensity
|
16:00
|
Master sauna
|
Relaxing aromas
|
♦
|
17:00
|
Master sauna
|
Aromatic relaxation
|
♦
|
18:00
|
Master sauna
|
Refresh program
|
♦♦
|
19:00
|
Master sauna
|
Good night!
|
♦♦♦